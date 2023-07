¿Cómo saber que tengo burnout? 5 tips para combatir el síndrome que sufre Sandra Bullock

El síndrome de burnout o "síndrome del trabajador quemado" hace referencia a padecer estrés laboral crónico. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental prolongado, llegando a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Además, la incertidumbre económica y el temor a recortes se suman al malestar y la presión en el empleo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 8 de cada 10 empleados mexicanos lo padecen, lo que representa el 75% de la Población Económicamente Activa (PEA); en ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que los niveles se encuentran por encima de los casos en China o Estados Unidos.

Por otra parte, el más reciente estudio realizado por Buk, plataforma líder en gestión de recursos humanos, considerando una muestra de mil 600 personas en México, Chile, Colombia y Perú, reveló que el 5% de las personas mayores de 50 años presenta síntomas de burnout; además, que los jóvenes son más susceptibles a experimentarlo; y que el 37% de los participantes de la encuesta no siente entusiasmo por su trabajo. A continuación, se puntualizan 5 consejos para combatir este síndrome, según expertas del Tecnológico de Monterrey :

Aprender a separarse mentalmente del trabajo : establecer una rutina al final del día como apagar la computadora o desactivar las notificaciones puede ayudarte a pasar del "modo trabajo" a la vida personal.

: establecer una rutina al final del día como apagar la computadora o desactivar las notificaciones puede ayudarte a pasar del "modo trabajo" a la vida personal. Renovar espacios : practicar el orden puede convertirse en una forma importante de practicar el autocuidado, pues ayuda a tomar el control de la casa y la vida. Limpiar la zona de trabajo, ordenar los útiles y decorar el espacio.

: practicar el orden puede convertirse en una forma importante de practicar el autocuidado, pues ayuda a tomar el control de la casa y la vida. Limpiar la zona de trabajo, ordenar los útiles y decorar el espacio. Tiempo de disfrutar hobbies: por lo menos 1 hora al día, ya sea al despertar o antes de dormir, dedicarle un tiempo a las actividades que más satisfacen.

por lo menos 1 hora al día, ya sea al despertar o antes de dormir, dedicarle un tiempo a las actividades que más satisfacen. Modular la dieta y activarse: comer demás o no consumir las calorías suficientes puede desbalancear los hábitos alimenticios empeorando el burnout. Se recomienda activarse físicamente de manera regular, realizando un desafío o creando una rutina desde casa.

comer demás o no consumir las calorías suficientes puede desbalancear los hábitos alimenticios empeorando el burnout. Se recomienda activarse físicamente de manera regular, realizando un desafío o creando una rutina desde casa. Pasar tiempo al aire libre: recibir el sol y el viento, especialmente si se vive en entornos urbanos puede ayudar a reducir el estrés y los efectos del burnout.

¿Sandra Bullock padece burnout?

A principios del 2022, Sandra Bullock anunció que se retiraría de la actuación por tiempo indefinido tras promocionar su última película: The Lost City. En varias entrevistas, la actriz de Birdbox contó sobre la enfermedad que estaba padeciendo debido al estrés laboral.

"El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí (...) Estoy tan quemada, cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé", confesó.

