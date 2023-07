Desde la cama, Yailin la más viral aparece con Tekashi 6ix9ine tras separarse de Anuel AA

Yailin "la más viral" y Tekashi 6ix9ine han dado mucho de qué hablar, pues a pesar de que niegan tener un romance, se les ha visto juntos; por ejemplo, recientemente subieron a sus redes sociales un video en el que se les puede observar acostados en la cama y jugando. Las imágenes han dividido opiniones de los usuarios de plataformas digitales, pues mientras algunos apoyan su posible relación, otros están en contra, sobre todo porque la cantante tiene una hija con Anuel AA.

Hace unos días, en sus historias de Instagram, la intérprete de "Si tu me busca" compartió un video en el que se le ve acostada en la cama, sin embargo, no está sola, pues se encuentra con Tekashi, del que ha dicho sólo es un amigo y "colaborador". No obstante, el pequeño clip vuelve a despertar las sospechas que afirman que entre los dos hay una relación sentimental que no han querido admitir ante sus fanáticos y los medios de comunicación.

Yailin "la más viral" y Tekashi 6ix9ine juguetean en la cama

En el video, se escucha decir a la exnovia de Anuel "Don Dany llegó", refiriéndose al intérprete de "MALA" cuyo nombre real es Daniel Hernández. Posteriormente comienza a decir que "no se quiere bañar", mientras que el rapero afirma que la que no quiere ducharse en la cantante originaria de República Dominicana. En tanto, ambos se están abrazando y jugando en la cama, pues se cubren con las cobijas para tapar su imagen de la cámara.

"No se quiere bañar el puerco. Báñate. Puerco, báñese", le grita Yailin muy risueña a su compañero de cuarto, quien tampoco se puede aguantar las carcajadas. Asimismo, en las imágenes se observa cómo 6ix9ine mantiene en todo momento su brazo estirado abajo del cuello de la intérprete dominicana, asimismo, la abraza y juguetea con ella, dejando ver que está pasando un momento agradable con la que hasta ahora ha calificado como una amiga.

Los artistas colaboraron en la canción "Para ti" Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, las imágenes desataron un debate en redes sociales, pues hubo muchos que la criticaron por iniciar una relación en tampoco tiempo de tener a su hija Cattleya y separarse de Anuel AA. “Lo vulgar no se le quita, ni volviendo a nacer”, “¿Y su hija?”, “Ya no saben que hacer para llamar la atención”, “Se olvidó de su hija”, “Lo bueno es que solo era una colaboración”, “Asco”, “Simplemente, ella no aprende”, se puede leer en algunos comentarios.

Georgina Guillermo Díaz, nombre real de la reguetonera, comenzó una relación con el cantante de "Adicto" meses después de que terminó con Karol G. Y a pesar de que se casó con el intérprete y tuvo una hija, lamentablemente terminaron de forma sorpresiva, por lo que muchos de sus fans ahora apoyan que inicie una relación con Tekashi, con el que al parecer se lleva muy bien y la consiente con lujosos regalos.