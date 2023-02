Anuel confirma que ya terminó su relación con Yailin, ¿sigue amando a Karol G?

Sin duda alguna, una de las relaciones más polémicas de los últimos años fue la que protagonizaron Emmanuel Gazmey Santiago y Jorgina Lulú Guillermo Díaz a quienes conocemos mejor solamente como Anuel y Yailín “La más viral”, pues el año 2022 fueron meses muy intensos para la pareja, sin embargo, ya se confirmó su separación.

Y aunque muchos no apostaban por dicha relación, tras la separación de Anuel y Karol G, creían que su nuevo noviazgo del rapero con la dominicana no iba a funcionar, sin embargo, en 2022 nos sorprendieron a todos con una boda express y aunque meses después se rumoreó mucho sobre una separación, esto no fue cierto pues estaban más unidos que nunca, tanto que anunciaron la pronta llegada de un bebé.

Anuel confirma que ya no está con Yailín

Desde que comenzaron su relación, ésta ha estado envuelta en polémicas, ya sea por supuestas indirectas entre Yailin y Karol G e incluso algunas presuntas infidelidades por parte del rapero a su esposa, sin embargo, fue este jueves 9 de enero que el intérprete de temas como “La llevo al cielo” y “Delincuente” confirmó que ya no está con Yailin.

Cabe señalar que desde hace varios días, Yailín reveló que ya no quería verse involucrada en polémicas, por lo que se pensó que la pareja podría llevar su relación en privado, sin embargo, “La más viral” cerró su instagram y luego la volvió a abrir pero dejó de seguir al padre de su bebé, y Anuel a ella.

Debido a lo anterior, los rumores de una separación cada vez eran más fuertes, sin embargo, esto ya es una realidad y fue confirmado por Anuel durante una transmisión en vivo durante las primeras horas de este jueves 9 de febrero.

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida... es triste que está embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida de la vida no estamos juntos”, dijo Anuel

Mientras que el rapero compartía su situación sentimental y la relación que actualmente tiene con la madre de su hija a quien nombraran Catalya, se le pudo ver a Anuel muy tranquilo.

Además, la expareja de Karol G, aseguró que aunque ya confirmó su separación de Yalín “La más viral”, luego de esto no pretenden seguir hablando ni mucho menos “haciendo un circo” con su separación.

Por otra parte, tal parece que la ruptura entre el rapero y Yalín se dió en los mejores términos pues Anuel asegura que la madre de su hija “tiene un buen corazón”; hasta el momento la cantante nacida en República Dominicana no ha dado declaraciones respecto a la separación del padre de su bebé.

