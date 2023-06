Wendy Guevara confiesa que fue víctima de abuso durante su infancia: “Me violó fuerte”

No han pasado ni 24 horas desde el inicio de “La Casa de los Famosos México” y Wendy Guevara ya se convirtió en una de las celebridades que más ha dado de qué hablar pues para empezar tuvo un ríspido encuentro con Poncho de Nigris y posteriormente, la integrante de “Las Pérdidas” fue una de las primeras participantes en abrir su corazón y realizó una fuerte confesión pues señaló que durante su infancia fue víctima de abuso sexual, por lo que su relato dejó sin palabras a todos sus compañeros del famoso reality show de Televisa.

Esta fuerte confesión de Wendy Guevara fue realizada durante la mañana de este jueves 5 de junio cuando Sergio Mayer y otros participantes de “La Casa de los Famosos México” hablaron de los distintos casos de abuso que hay en el medio y el exintegrante de “Garibaldi” aprovechó para sacar a colación el caso del actor Héctor “N”, quien fue encontrado como culpable por haber cometido el delito de corrupción de menores en contra de su hija Alexa y fue aquí donde la influencer aprovechó la coyuntura y contó su caso.

“Cuando me violaron fue distinto, fue un muchacho ya mayor de edad y como yo era un chavito gay muy afeminado, entonces el chavo me violó fuerte, me salía sangre y todo, entonces llegó la policía y me llevó y no, no estoy traumada, ya lo superé, pero fíjate, Sergio, le estaba platicando a Poncho que no sé qué me traumó más si eso (la violación) o que cuando me llevaron al ministerio público como tres doctores me metían el dedo al ano, te lo juro y yo apenado”, fue el relato de Wendy Guevara que causó indignación entre sus compañeros, en especial de Sergio Mayer, quien criticó fuertemente los procesos de las autoridades en estos casos.

En otro momento de su historia, Wendy Guevara hizo especial énfasis en la protección a las víctimas pues confesó que en su caso llegó a sentir miedo el haber denunciado pues más allá de la decisión de las autoridades, también le afectaba mucho lo que diría su papá y señaló que todo este desafortunado episodio de su vida la traumó tanto que dejó de orinar su cama hasta que tuvo trece años.

“Yo temblaba del miedo, de lo que había pasado, de los golpes, mi tía se peleó con la mamá del chavo y yo temblaba, era un compañero de la escuela de mi hermana, ya era mayor… sabes, yo vi a mi papá así como en esas puertas del reclusorio y le decía a mi tía ‘no le digas a mi papá porque me va a pegar’, yo de niño temblaba, oriné la cama hasta los trece años”, contó Wendy Guevara quien para finalizar su historia señaló que su abusador sí estuvo en prisión, aunque solo fue “un ratito” pues confesó que ya está libre y que lo último que supo de él es que es drogadicto y que vive en situación de calle, por lo que sus compañeros le recomendaron retomar el caso para regresarlo a la cárcel.