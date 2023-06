La Casa de los Famosos México: Sergio Mayer habla del caso de Héctor Parra, fans acusan censura del reality

Sergio Mayer, participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, rompió el silencio dentro del reality show para hablar del caso del actor, Héctor Parra, quien actualmente se encuentra preso después de ser encontrado culpable por el delito de corrupción de menores.

En su primer día dentro de la casa más famosa del país, el protagonista de telenovelas como "Corazón que miente", "Qué bonito amor" y "Fuego en la sangre" no se guardó nada para platicar frente a los demás participantes sobre el escándalo que protagonizó Héctor Parra y su hijas.

Después de escuchar el relato de abuso sexual del que fue víctima Wendy Guevara, Sergio Mayer rompió el silencio para hablar sobre el caso de Héctor Parra y todo el proceso que tuvo después de que su hija, Alexa Parra procediera legalmente en su contra por el delito de abuso sexual.

Por otra parte, Sergio Mayer confesó que Alexa Parra, hija de Héctor Parra, fue la que lo buscó para que la apoyara en su proceso. Dijo que la joven cometió el error de primero alzar la voz frente a los medios de comunicación y no en un proceso legal.

"Trataron de justificar su ineficiencia. A mi me busca Alexa (hija de Héctor Parra). Me explicó que cometió el error de ir primero a los medios, eso no la hace una farsante. La gente te juzga", sentenció.