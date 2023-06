Hospitalizan de emergencia a Madonna por una "grave infección bacteriana"

Este miércoles 28 de junio se reportó la hospitalización de emergencia de la estrella internacional, Madonna. La noticia fue confirmada en redes sociales por su representante, Guy Oseary, quien detalló que la cantante está bajo observación médica desde el pasado domingo 24 de junio.

Por medio de sus redes sociales, la mánager detalló que la intérprete de canciones como "Back That Up To The Beat", "Hung Up" y "Material Girl" permanece en cuidados intensivos y se encuentra en proceso de recuperación.

"Su salud está mejorando, sin embargo, todavía está bajo atención médica", se lee en una parte del escrito.