En lencería de encaje, Lis Vega confirma que el color nude es el más elegante

Lis Vega causó sensación en las plataformas digitales con sus últimas publicaciones, al compartir imágenes en Instagram y Facebook en las que se lució con lencería de encaje, un conjunto con el que confirmó que el color nude es el más elegante, y fue perfecto para presumir su curvilínea silueta, coronándose como una de las famosas más chic y bellas de la farándula, como lo deja ver también con sus looks de playa.

La actriz, que actualmente es una de las integrantes de "MasterChef Celebrity", tiene más de 20 años de carrera, y aunque ha sido criticada por sus cambios físicos demuestra que no hace caso a sus "haters", pues sigue enamorado en las redes con los atuendos más coquetos, con los que demuestra que la edad y la moda no están peleadas, y que la ropa interior también puede tener estilo.

Lis Vega conquista la red en elegante lencería

La guapa cubana, de 45 años, causó furor entre sus millones de fans en las plataformas de Meta al compartir este jueves una serie de fotos en las que se le ve luciendo toda su belleza con un conjunto que combina el encaje con las transparencias, un diseño perfecto para llevar debajo de la ropa y sentirse elegante y segura, tal como lo hizo Vega, que deslumbró con su look, robándose todas las miradas.

Lis Vega enamora en conjunto nude y negro. Foto: IG @lisvegaoficial

"TIEMPOS DE RELAX ANTES DE FUNSION Hay momentos en la vida donde solo quieres paz interior y que pase lo que tenga que pasar , después de todo lo más mágico es lo que llevas en el interior y lo que das de (corazón). Mi paz mental no es negociable #lapoetadelourbano #relax #nomakeup #ondayatatime", fue la frase y los hashtags con los que la cantante y actriz acompañó la publicación.

Liseska Vega Gálvez, nombre real de la también bailarina, conocida en las redes sociales como "La poeta de lo urbano", confirma con sus looks en lencería que también pueden ser elegantes, como lo dejó ver con su conjunto que combina una panty de encaje en color negro, con una brassier de copas que destaca por su tono nude con detalles de flores, outfit con el que presumió su curvilínea silueta.

La cubana se luce en encaje y transparencias. Foto: IG @lisvegaoficial

"Que tus sueños sean la realidad que deseas #goodnight #lapoetadelourbano #life #loveyourself", fue el texto con el que Lis acompañó otra publicación en la que compartió dos fotografías en las que dejó ver su atuendo, posteos con los que sumó miles de "me gusta" y recibió cientos de comentarios con frases como: "Ame la primer foto !!!!", "Belleza", "Hermosa" y "No puedo evitar mirarte a cada segundo, tu belleza me tiene atrapado, eres muy bonita y me encantas", entre muchos otros.

La originaria de Cuba, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", y que en el 2022 se dejó ver mostrando sus mejores pasos en "Las estrellas bailan en Hoy", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales por su forma de vestir, sobre todo cuando se trata de sus looks en traje de baño con los que conquista.