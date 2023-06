Fans de BLACKPINK se lanzan contra Jungkook de BTS por esta poderosa razón

Luego de que el cantante Jungkook de BTS hizo una transmisión en vivo por la plataforma de Weverse, los fans de BLACKPINK, quienes son conocidos como BLINKS, se mostraron sumamente molestos, pues aseguran que el maknae se quedó dormido frente a sus seguidores solamente para llamar la atención.

A su vez, criticaron a los fanáticos del ídolo de K-Pop, pues que consideran que es "enfermizo" que les guste verlo mientras duerme o ronca, ya que esto es algo muy íntimo. Por otro lado, mencionaron que Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo no necesitan hacer esta clase de contenido para crecer o ganar fans, por lo que prefieren guardar esa clase de cosas para ellas y no las comparten.

Kookie se quedó dormido en un live. (Créditos: Captura)

ARMY defiende a Jungkook de BTS tras acusaciones

Ante esto, el fandom de los Bangtan Boys, quienes son conocidos como ARMY, se lanzaron a defender al intérprete de "Euphoria", pues afirman que se quedó dormido porque estaba muy cansado por las preparaciones de su disco solistas, el cual podría ser lanzado en julio. Además, acusaron a las chicas de BLACKPINK de no conectarse con sus fans y de cobrar para poder interactuar con ellas.

"Sí, BLACKPINK nunca te dará un live gratis, ¿Qué esperabas? Esas solo suben contenido pago y solamente aparecen en las vidas de sus fans cuando necesitan dinero o promoción. Al menos, los miembros de BTS no fingen que se llevan bien y solo aman a sus fans cuando les conviene", escribió una ARMY en su cuenta de Twitter.

La banda de chicas debutó en el 2016. (Crédito: Especial)

Por otro lado, criticaron a las estrellas de pop surcoreano de olvidarse de su fandom, puesto que durante sus celebraciones de aniversario no lanzan canciones especiales, no organizan eventos y mucho menos dan regalos. "Solamente recuerdan a sus fans cuando se acerca el comeback..", señaló otra seguidora de los Bangtan Boys, quien recordó que la boyband siempre piensa en el ARMY.

¿BLACKPINK se lanza contra el ARMY de BTS?

Tras los señalamientos del ARMY, los BLINKS no se quedaron callados y revelaron que ellos no necesitan de la atención de las chicas porque entienden separan su vida privada de la pública. "BLACKPINK no tiene que obligarse a sí mismo a hacer estas cosas sin sentido porque no todos tenemos una relación parasocial con nuestros favoritos como ustedes", comentó una fan de las cantantes de K-Pop.

A su vez, detallaron que Jungkook de BTS se había quedado dormido porque sus fans lo aburrían y solamente hace transmisiones para que no lo molesten por su supuesta relación con la actriz Lee Yoo Bi, con quien presuntamente sale desde el pasado mes de mayo.

BTS debutó el 13 de junio de 2013. (Crédito: Hybe)

La rivalidad entre BTS y BLACKPINK

Pese a que los miembros de BTS se llevan muy bien con las chicas de BLACKPINK, lo cierto es que sus seguidores siempre están peleándose en redes sociales, pues constantemente se atacan en plataformas como Twitter o TikTok. De hecho, una de las peleas más recientes ocurrió cuando Jisoo y Jimin lanzaron sus materiales solistas, ya que aseguraban se usaban entre ellos para ganar popularidad y fama.

PAL