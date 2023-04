ARMY se lanza contra Jisoo de BLACKPINK y la acusan de usar a Jimin

La cantante de BLACKPINK, Jisoo, quien hizo su debut como solista hace unos días, fue atacada por los fans de BTS en redes sociales, pues aseguran que ha usado la popularidad y éxito de Jimin para beneficiar el lanzamiento de su disco "ME". Sin embargo, los fans de la girlband, aseguran no es verdad y el ARMY no tiene pruebas de esto.

¿De qué acusan a Jisoo de BLACKPINK?

De acuerdo con una ARMY, la cantante de la banda de chicas ha ganado muchas reproducciones y apoyo gracias a que han utilizado en nombre de Jimin, por lo que pide que no hagan caso a las publicaciones que lo etiqueten. "Gente, tengan cuidado. SBS uso el tag de Jimin en el performance de otra persona (Jisoo) para impulsar el performance de otro idol en Inkigayo, si les llega a salir de recomendación o en su inicio de YouTube no lo vean. No tiene relación con Jimin y él no hace ninguna aparición", detalló.

Ante esto, los BLINKS, nombre del fandom de BLACKPINK se han mostrado muy molestos, pues aseguran que Jisoo no necesita usar el nombre de ningún otro cantante porque ella ya es popular y exitosa mundialmente. "Los performances de Jisoo tuvieron más vistas en 24 horas que la mayoría de los artistas en semanas, ¿Quién necesita ser impulsado?" y "Yo diría que es al revés tu historia porque desde hace rato Jisoo superó a tu fav", fueron las reacciones en Twitter.

Jisoo fue acusada en redes de usar a Jimin y BTS. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

Jisoo rompe récords con "FLOWER"

Pese a las acusaciones en redes, la cantante de K-Pop ha arrasado las listas musicales con su sencillo "FLOWER" y desde su lanzamiento el pasado 31 de marzo dejó claro que las BLACKPINK son las reinas de YouTube, pues su video oficial se posicionó como el más visto de un acto K-Pop la plataforma.

(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

Por si fuera poco, su disco "ME" se convirtió en el primero en vender más de un millón de copias en la historia de una solista femenina en la historia del K-Pop, de acuerdo con el Circle Chart, por lo que los récords no han terminado para Jisoo, la mayor de la girlband más famosa del momento.

