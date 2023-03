Jisoo de BLACKPINK revela su primer álbum "ME" y ya hay un spoiler

La larga espera para el BLINK terminó, pues después de muchas especulaciones se confirmó que Jisoo hará su debut como solista con su primer álbum que recibe el nombre de "ME". La integrante de BLACKPINK y la empresa YG Entertainment liberaron las primeras imágenes del disco desatando la euforia de sus fanáticos, quienes llenaron las redes sociales con mensajes en apoyo para la idol. A la par se desataron diferentes teorías sobre el contenido y por supuesto un gran spoiler de lo que sería la coreografía.

La mañana de este 8 de marzo, la integrante del grupo femenino de k-pop compartió en su cuenta de Instagram una foto de lo que será su álbum debut como solista, el cual llega después de que sus compañeras se lanzaran sus propias producciones individualmente, pues hay que recordar que Jennie, Rosé y Lisa, ya tienen sus discos y fueron muy bien recibidos por los fanáticos de la banda, quienes esperaban con muchas ansias este proyecto.

Jisoo de BLACKPINK revela su primer álbum "ME"

Con tan solo colocar los hashtags "#JISOO #?? #ME #20230331_12amEDT #20230331_1pmKST", Jisoo compartió en su cuenta oficial de la plataforma de Meta, en donde tiene 69.6 millones de seguidores, la imagen que pude ser la portada de su primer álbum. En la postal aparece su rostro en primer cuadro que está maquillado ligeramente con sombras y labial rojo, color que predomina también en sus prendas de ropa y accesorios.

Jisoo libera la primera imagen de "ME" su álbum debut IG @sooyaaa__

Como era de esperarse, el BLINK se encargó de que la imagen se hiciera viral en otras plataformas como Twitter y TikTok, en donde están utilizando otros hashtags como #JISOOSolo, #Jisooiscoming, u palabras entre las que destacan "ME BY JISOO". Y es que los fanáticos no pueden ocultar su emoción por el estreno de su canción principal y disco, pues era la única miembro que faltaba por debutar como solista, ya que en los últimos años se había enfocado en su carrera con BLACKPINK y como actriz en "Snowdrop".

En tanto, los admiradores de la banda de k-pop han comenzado a colocar varias teorías sobre lo que puede venir en este proyecto musical, así como cuál sería la coreografía de la canción principal. BLACKPINK acostumbra integrar pasos de las canciones grupales a sus presentaciones individuales, por lo que algunos miembros del fandom han encontrado unos movimientos que posiblemente incluya en su show.

En tanto, la fecha de estreno de "ME" es el próximo 31 de marzo a la 1 pm (hora coreana), por lo que los BLINKs están organizándose para colocar en sencillo en los principales puestos de los charts internacionales. Por su parte en México esperan que Jisoo pueda presentar su canción como solista durante su gira en el país, pues hay que recordar que BLACKPINK llegará con su "BORN PINK World Tour" el 26 y 27 de abril.

SIGUE LEYENDO:

Jimin de BTS y Jisoo estarán juntos por primera vez y emocionan al ARMY por esta razón

Jennie de BLACKPINK se pone nerviosa al ver al mejor amigo de V de BTS