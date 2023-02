BLACKPINK en México: ¡Hasta 29 mil pesos! aquí los precios oficiales para concierto en el Foro Sol

BLACKPINK acaba de liberar el precio oficial de los boletos para su próximo concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. Como se había especulado, el ticket más caro supera los 29 mil pesos mexicanos, por lo que los fanáticos están muy preocupados de no poder conseguir una entrada debido a que los costos están muy elevados, sin embargo, hay quienes están muy emocionados por la llegada de la banda de k-pop que está dominado los charts internacionales.

La mañana de este martes 7 de enero, OCESA reveló el costo oficial por zona de los boletos para "BORN PINK World Tour". En la imagen que la empresa compartió en sus redes sociales, se observa como el más barato, que es "Naranja CC" tiene un precio de 850 pesos, mientras que las entradas VIP están en 29 mil 500, esto sin contar el servicio que cobra Ticketmaster, compañía que se encargará de la venta de las entradas.

Los precios de "BORN PINK World Tour" van de los 850 a los 29 mil 500 pesos IG @ocesa_kpop

En tanto, este martes inicia la preventa de boletos para aquellos que tengan "BLINK MEMBERSHIP", la cual tuvieron que adquirir los fans antes del 5 de febrero. Será hasta el 9 de este mismo mes que se abra la venta al público a las 2:00 pm en la página de Ticketmaster. Asimismo, el concierto en uno de los escenarios más grandes del país que darán Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo será próximo 26 de abril.

¿Qué incluye el boleto VIP para ver a BLACKPINK?

De acuerdo a la información dada a conocer por la empresa que traerá a BLACKPINK a México, habrá tres tipos de "Experiencias" para los fans. La primera es PINK PIT: VIP EXPERIENCE o VIP 1, ( en el General Pink Pit) en la cual los que lo adquieran podrán entrar al Soundcheck, que no incluye Meet and Greet, foto o cualquier otra actividad con el grupo; en tanto sí tiene regalo de bienvenida, Check-in prioritario y entrada exclusiva, así como oportunidad de compra anticipada de merch, paquete "BORN PINK World Tour" y laminado y lanyard conmemorativo.

Por otra parte la experiencia BLINK: DELUX EXPERIENCE y BLINK: PLUS EXPERIENCE, ubicados en Platino A y Platino B, respectivamente, incluye: Soundcheck, sin Meet and Greet, foto o cualquier otra actividad con el grupo; un regalo VIP, Check-in prioritario y entrada exclusiva, así como oportunidad de compra anticipada de merch y laminado y lanyard conmemorativo.

Los fans se molestan por los costos Foto: Captura de pantalla

Los miembros del BLINK ya comenzaron a manifestar su descontento con los elevados precios de este concierto, ya que ni siquiera incluye una convivencia con las miembros. "30,000? Mejor me compro un bochito", "y ya sin hambre cuánto?", "No mamen bien caros qpdo", "Me sale más barato verlas en el extranjero" y "No vale la pena si es el Foro sol, ni en pedo pago mil pesos por no ver nada chau", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

