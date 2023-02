BLACKPINK en México: ¿Cuánto cuestan los boletos por zona para su concierto en el Foro Sol?

BLACKPINK llega a México con su gira "Born Pink World Tour", así lo confirmó este 31 de enero por medio de sus redes sociales, lo que provocó que reventaran las plataformas digitales en donde se convirtieron en tendencia en minutos. Las cantantes de K-pop se presentarán en el Foro Sol, uno de los recintos más grandes e importantes del país, así que ya han comenzado a especularse los precios de los boletos para su concierto el próximo mes de abril.

El martes, las redes sociales explotaron al revelarse que el girlgroup llegará por primera vez a México y que se presentará en uno de los escenarios más grandes, pues el estadio para eventos masivos de la Ciudad de México tiene una capacidad de albergar alrededor de 65 mil personas. Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie llegarán a tierra azteca el 26 de abril de 2023, para cantar sus mejores éxitos como "How You Like That", "Boombayah" y "Pink Venom".

BLACKPINK presenta "Born Pink World Tour" en el Foro Sol Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto cuestan los boletos de BLACKPINK en México?

OCESA será el encargado de traer a México a BLACKPINK, por lo que la venta de los boletos será por medio de Ticketmaster. Aunque la página siempre ha manejado una preventa para clientes Banamex, está vez el beneficio se lo dará a los fanáticos de la banda de k-pop, pues será para quienes tengan "BLINK MEMBERSHIP", los cuales podrán adquirir sus tickets a partir del 7 de febrero, mientras la venta general comienza el 9 de ese mismo mes.

En redes sociales ya circulan algunas estimaciones sobre cuánto costarán los boletos, mientras hay algunos que han hecho la conversión utilizando como referencia los precios de los tickets en sus giras en otras partes del mundo como Estados Unidos, varios se han basado en los costos que han tenido las entradas de algunos artistas coreanos en México, sin embargo, será oficial hasta que las primeras personas puedan ingresar al sistema y adquirir los pases.

Los costos superan los mil pesos Foto: Captura de pantalla

En redes sociales, han mostrado algunos precios que van desde los 840 pesos el más económico, que sería en hasta arriba en las gradas del Foro Sol, hasta los 8 mil 300 pesos. Sin embargo, hay estimaciones sobre el Boleto VIP que superan los 30 mil pesos mexicanos. Los fanáticos están muy desconcertados con los costos que se han dado a conocer, pero será Tikcemaster y la propia página de BLACKPINK ( https://blackpinkofficial.com/worldtourbornpink/), las que revelen los costos de las entradas para el concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

¿Qué es el BLINK MEMBERSHIP?

El 7 de febrero será la preventa para los miembros del fandom que tengan el "BLINK MEMBERSHIP", la cual es una membresía que se consigue por medio de la plataforma WeVerse Shop, disponible en Play Store y Apple Store. Este beneficio da acceso a contenido exclusivo para fans, como son los detrás de cámaras de los conciertos, fotografías e información de las miembros de la banda de k-pop. El costo es de 23 dólares, es decir al rededor de 430 pesos mexicanos. Hay que tomar en cuenta que la adquisición de este beneficio no es garantía de que se envie un código de preventa.

Posibles precios de BLACKPINK sin cargos Foto: Captura de pantalla

