Estas son las canciones que BLACKPINK cantará en su "Born Pink Tour" en la CDMX

El próximo 26 de abril, la banda de chicas más famosa del K-Pop, BLACKPINK, visitará México por primera vez, por lo que sus fans se encuentran muy emocionados, ya que será un show inolvidable. Aunque aún no se han liberado los precios oficiales de los boletos, lo cierto es que los BLINK mexicanos están ansiosos de conocer más detalles del "Born Pink Tour" en la CDMX, por lo que aquí te contamos cuáles son las canciones que cantarán.

¿Qué canciones cantará BLACKPINK en la CDMX?

De acuerdo con BLINKS que asistieron a su gira por Europa, Estados Unidos y Asia, las chicas cantarán entre 21 a 23 canciones durante su primer concierto en la Ciudad de México, pero cuatro de estas serán los solos de cada una. La primera canción será su éxito "How You Like That", pero seguirán el show con "Pretty Savage", "Whistle", "Don't Know What To Do" y "Lovesick Girls".

Minutos más tarde, tendrán un receso y el "Born Pink Tour" continuará con canciones como: "Kill This Love", "Crazy Over You", "Playing with fire", "Tally" y "Pink Venom". Posteriormente, se espera que las chicas hagan sus solos y la primera será Jisoo con su cover a Camila Cabello "Liar"; luego seguirá Rosé con sus canciones: "Hard To Love" y "On the Ground".

Las cuatro chicas llegarán a la CDMX en abril. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

BLACKPINK presentará entre 21 a 23 canciones

La tercera en presentar su solo será Jennie, quien interpretará su canción "You and Me", la cual no está en ningún disco y solamente se ha podido escuchar en la gira. Finalmente, Lisa presentará sus éxitos: "LALISA" y "MONEY" desde un tubo.

Al terminar los performances en solitario, las chicas regresarán a cantar "Shut Down", "Typa Girl", "DDU-DU DDU-DU" y "Forever Young", pero el show terminará hasta que hagan un pequeño receso y canten: "Yeah Yeah Yeah", "Stay" y "As If It's Your Last".

SIGUE LEYENDO:

Lisa de BLACKPINK es millonaria y tiene una Black Card con la que puede comprar cualquier cosa

La FOTO de BLACKPINK con Pharrell Williams que confirmaría una próxima colaboración

BLACKPINK en México: ¿Cuánto cuestan los boletos por zona para su concierto en el Foro Sol?

PAL