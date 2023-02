La FOTO de BLACKPINK con Pharrell Williams que confirmaría una próxima colaboración

Recientemente, el cantante y compositor estadounidense, Pharrell Williams, quien es conocido por temas como "Happy" y "Get Lucky", mostró su interés por colaborar con las chicas de BLACKPINK y les preguntó qué es lo que debía hacer para poder trabajar con ellas. Ante esto, las chicas se mostraron tímidas, pero felices de saber lo populares que son.

Por su parte, los fans de BP, mejor conocidos como BLINKS, también se mostraron contentos en las redes sociales al ver cómo las chicas se vuelven más populares y reconocidas, pues hasta el momento han podido trabajar con artistas como Lady Gaga, Selena Gómez y Dua Lipa.

¿Planean una colaboración?

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el también rapero se encuentra trabajando para poder conseguir una colaboración con la girlband del momento, pues en las imágenes se aprecia cómo se acerca a ellas para abrazarlas y preguntarles qué debe hacer para tenerlas en su próximo disco.

Mientras tanto, Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo lucen muy felices platicando con el intérprete de "Happy", pero no se alcanza a escuchar qué responden a la pregunta del compositor estadounidense."Increíble, Pharrell Williams rogándole a BLACKPINK y diciéndoles qué tiene que hacer para que ellas puedan colaborar con el, no hay dudas que artistas de talla mundial desean que eso suceda, me encanta", comentó un fan de las chicas en Twitter.

Luego de que el rapero Pharrell Williams logró platicar un momento con las chicas durante el evento benéfico Le Gala des Pièces Jaunes que se realizó en la ciudad de París en Francia, aprovechó para que le tomaran una foto junto a ellas, pero lo que más llamó la atención fue que el fotógrafo fue el presidente francés Emmanuel Macron.

(Créditos: Twitter / @BLACKPINKPeru)

Hasta el momento se desconoce sí el cantante estadounidense logró que Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo estén en su próximo disco, pero es un hecho que las admira y reconoce su talento, ya que actualmente son el grupo de K-Pop femenino más popular y cada vez son más los artistas que buscan trabajar con ellas.

SIGUE LEYENDO:

BLACKPINK en México: ¿Cuánto cuestan los boletos por zona para su concierto en el Foro Sol?

VIDEO | BTS: Jungkook hace su propia versión de "Despacito" cantando en español

IDEO: Jungkook de BTS hace su versión de "DDU-DU DDU-DU" de BLACKPINK y enamora al ARMY

PAL