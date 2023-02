VIDEO: Jungkook de BTS hace su versión de "DDU-DU DDU-DU" de BLACKPINK y enamora al ARMY

El cantante coreano Jeon Jungkook, quien es conocido como Jungkook, reapareció en redes sociales y sorprendió a sus fans al realizar una transmisión en vivo, pues en las imágenes se le ve con el cabello más largo de lo usual. Sin embargo, esto no fue lo único que emocionó al ARMY, ya que en su live cantó algunas canciones y mencionó qué ha hecho en estos días.

¿Cantó una canción de BLACKPINK?

Durante un live con sus fans en la plataforma Weverse, Jungkook, también llamado el "Golden Maknae" aprovechó para cantar algunas canciones, pero una de las que más emocionó fue su cover de "DDU-DU DDU-DU", pues es uno de los sencillos más populares de BLACKPINK.

Asimismo, en su transmisión, el maknae aprovechó para preguntar a sus fans cómo estaban, ya que tenía mucho tiempo sin conectarse. A su vez, mostró a sus seguidores que cabello ha crecido mucho en estos días, pues actualmente lo tiene hasta la barbilla. Aunque, confesó que no tiene planes de cortarlo.

JK con su perrito Bam. (Créditos: Captura)

¿Prepara un disco solista?

Por otro lado, comentó que ha estado descansando mucho y no ha podido trabajar en su album solista, pero prometió hacerlo en un futuro. "¿Me he preparado para mi álbum? No, todavía no me he preparado jaja. Sé que todos ustedes están deseando que llegue y yo también, pero he dejado de trabajar por completo y se ha convertido en un hábito. Disfruto no hacer nada", detalló Jungkook.

JK bebiendo cerveza. (Créditos: Captura)

De hecho, confesó que actualmente le gusta mucho beber cerveza y presumió que estaba tomando un poco durante su live. Además, aprovechó para mostrar a su mascota, Bam, un perro de raza dóberman al que ama mucho y con quien pasa su tiempo libre.

Finalmente, el maknae de BTS comentó que no tiene planes de trabajar en estos días, pues reveló que ha estado muy desconectado de las redes sociales y la sociedad. "Ah, en realidad estoy tan desconectado de la sociedad que no tengo idea de lo que está pasando en la empresa", puntualizó a sus fans en la tranmisión.

PAL