Jisoo de BLACKPINK da pistas de cómo se escuchará su nuevo álbum "ME"

Hace unas semanas, se confirmó que Jisoo de BLACKPINK lanzaría su primer album solista, el cual se estrenará el próximo 31 de marzo, luego de que se rumoró que se pospondría, por lo que sus fans, conocidos como BLINKS, se mostraron muy emocionados, pues habían esperado mucho tiempo para el debut de la cantante.

Por esta razón, los seguidores de Jisoo han buscado pistas sobre cómo se escuchará el primer disco de la artista surcoreana, pues hasta este martes lo único que se han mostrado son imágenes del concepto y un video visual.

¿Qué pistas ha dado Jisoo sobre su nuevo disco?

En una entrevista para la revista GQ Korea, Jisoo de BLACKPINK reveló que se siente sumamente atraída por las canciones del género Rock, por lo que su nuevo disco podría estar lleno de instrumentos como guitarra, bajo y batería. "Me gusta escuchar música de bandas. Me gusta la música que tiene muchos instrumentos. De hecho, mi canción en solo ´Clarity´ tiene esa clase de sentimiento rockero", detalló en aquella ocasión.

Así luce Jisoo en su nuevo disco. (Créditos: Facebook /BLACKPINK)

Además, en su playlist oficial en Spotify, la cantante de K-Pop ha compartido que tipo de música le gusta escuchar y cómo podría sonar su material "ME", pues ahí ha colocado canciones de artistas como: The Strokes, Nirvana, Cigarettes After Sex o Cage The Elephant, por sólo mencionar algunos.

Las canciones preferidas de Jisoo. (Créditos: Captura)

¿Qué hay sobre el concepto del disco de Jisoo de BLACKPINK?

Hace unas horas, la agencia oficial de BLACKPINK, YG Entertainment, publicó el segundo adelanto del nuevo material de Jisso y sorprendió a las fans, pues en el nuevo video la artista surcoreana presume un hermoso vestido negro, un elegante peinado y unas largas uñas blancas.

En ambos teaser, la cantante de K-Pop destaca entre el color rojo, negro y blanco, además, está llena de símbolos tradicionales de su país natal. De hecho, el audio de los videos es música tradicional de Corea del Sur, por lo que su disco "ME" podría ser una mezcla entre este tipo de sonidos y Rock.

SIGUE LEYENDO:

Lisa de BLACKPINK podría cantar en español para su visita a México

BLACKPINK: 5 outfits de Lisa que puedes usar para el “Born Pink Tour” en México

FOTO | Jisoo de BLACKPINK también se hizo un lindo tatuaje y así luce

PAL