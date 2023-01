Confirman que Jisoo de BLACKPINK hará su debut en solitario este año

La cantante surcoreana Kim Jisoo, quien es conocida por ser la mayor de las miembros de BLACKPINK, es la única de las integrantes que no ha podido debutar en solitario, pues sus compañeras Jennie, Rosé y Lisa ya han lanzado música en solitario. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que este año podría debutar como solista.

Jisoo, quien cumple 28 años este 3 de noviembre, es conocida por ser la única de las chicas que ha trabajado como actriz hasta el momento. Su papel más importante fue en el dorama "Snowdrop", donde interpretó a Eun Young-ro, uno de los personajes principales. Pese a esto, la cantante no ha podido trabajar como solista, pero esto pronto podría cambiar.

La cantante es la única que no ha debutado como solista. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Jisoo solista?

De acuerdo con la YG Entertainment, agencia de la girlband de K-Pop, Jisoo se encuentra preparando música para sus fans este año y actualmente está trabajando en la grabación de su álbum. De hecho, detallaron que mientras realizaba la gira mundial junto a BLACKPINK el año pasado, terminó la sesión de fotos para la portada de su disco.

Aunque no mencionaron más detalles sobre su disco como solista, dijeron que dentro de las próximas semanas será la propia cantante quien revele todo para sus fans, quienes son conocidos como BLINKS.

Jisoo es la mayor de BP. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

Jisoo festeja 28 años

La cantante y actriz recibió mucho amor de sus fans en redes sociales, pues este martes 3 de enero cumplió 28 años. Al ser la mayor de BLACKPINK, también obtuvo cariño y felicitaciones de las miembros y compartió su felicidad en redes sociales. "Este año pensé que me gustaría tener un cumpleaños en el cual le de felicidad a BLINK, quien me da felicidad cada cumpleaños porque siempre me felicita una gran celebración. Gracias a todos por felicitarme y trataré de ser mejor persona este año. ¡Gracias a todos!", escribió Jisoo en Instagram.

Jisoo festejó 28 años. (Créditos: Instagram / @sooyaaa__ )

SIGUE LEYENDO:

V de BTS le dedica un "Te amo" a Jimin y enloquecen al ARMY con esta FOTO

VIDEO: Irene de Red Velvet confiesa su amor por Jennie de BLACKPINK y emociona a sus fans

El personaje de Jennie de BLACKPINK en la serie "The Idol" será LGBT+

PAL