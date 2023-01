El personaje de Jennie de BLACKPINK en la serie "The Idol" será LGBT+

Jennie Ruby Jane, líder y rapera de la banda de K-Pop, BLACKPINK, será parte de la nueva serie de HBO Max "The Idol" creada por Sam Levinson, director de "Euphoria", pero recientemente se reveló que su papel será LGBT+, por lo que sus fans se han mostrado emocionados al respecto.

¿Jennie será una chica bisexual en "The Idol"?

De acuerdo con el sitio brasileño POP Time, la intérprete surcoreana será una chica bisexual en la nueva serie estadounidense, pero hasta el momento la noticia no ha sido confirmado por la producción de "The Idol". Pese a esto, los fans de la cantante, quienes se hacen llamar BLINKS, están muy contentos y en redes sociales no han dejado de mostrar su emoción, ya que desde hace meses sospechaban esto.

Aunque aún no revelan detalles sobre el personaje de Jennie, lo cierto es que los fans de BLACKPINK, sobre todo extranjeros, estarán muy contentos de verla interpretando un papel LGBT+, pues muchos pertenecen a dicha comunidad. Además, se encuentran muy emocionados de verla en su faceta como actriz.

Jennie es la líder de BLACKPINK. (Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

Fans coreanos podrían recibir mal la noticia

Sin embargo, muchos seguidores coreanos, quienes suelen ser muy conservadores, podrían mostrarse molestos al verla como una chica bisexual, ya que en su país aún hay mucha discriminación contra las personas LGBT+. De hecho, creen que podrían cancelarla o expulsarla por algo así.

"Súper emocionada de ver a este ícono independiente y mayor de edad cabrear a los que la odian. los antis y los conservadores viviendo su vida como siempre", escribió un fan de Jennie en Twitter. "Chico, si aparece Jennie besando a una mujer, Corea colapsa. Habrá un anciano corriendo, un perro volando, una causa real, será maravilloso jajaja", agregó otra BLINK.

Cabe señalar que, hace unas semanas la cantante de "SOLO" fue sumamente criticada por disfrutar de una fiesta junto a sus amigos en París. Posteriormente, recibió mensajes de odio por su manera de vestir y actuar durante su gira por Estados Unidos y Europa.

Jennie ha recibido odio por parte de internautas coreanos. (Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

