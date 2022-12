La FOTO poco conocida de BLACKPINK con Ariana Grande

Recientemente, algunos fans de la girlband de K-Pop BLACKPIK, quienes son conocidos como BLINKS, recordaron el momento en que las chicas tuvieron la oportunidad de conocer a la cantante estadounidense Ariana Grande, quien es conocida por éxitos como "God is a woman" y "7 rings", pues existe una foto poco conocida de ellas juntas.

¿Cuál es la foto conocida de Ariana con BLACKPINK?

Hace unos días, los BLINKS recordaron que, en el 2019, Jennie, Lisa y Rosé tuvieron un encuentro con la exitosa intérprete Ariana Grande. El hecho sucedió en el Festival Coachella luego del show de la cantante de "positions", quien era una de las presentaciones principales del evento.

En aquel entonces, todas estaban ansiosas de conocerse y no dudaron en posar juntas para una foto. Sin embargo, Jisoo, la cuarta integrante de BLACKPINK, no pudo posar Ariana y las chicas debido a que estaba enferma. Pese a esto, la artista estadounidense compartió la foto en Instagram y presumió que había cumplido su sueño de conocer a la girlband de K-Pop del momento, pues anteriormente había mencionado que las admiraba mucho.

Ari compartió la foto en sus redes sociales. (Créditos: Instagram / @arianagrande)

Pese que Jisoo no pudo conocer a Ariana, el resto de las chicas disfrutaron del performance de la exactriz de Nickelodeon en el Coachella. De hecho, también posaron con un cubrebocas de su colección especial, el cual tenía la leyenda "NASA" en referencia a una canción de la estadounidense.

BLACKPINK usando el cubrebocas de Ariana Grande. (Créditos: Especial)

Acusan a Ariana de copiar el estilo de Rosé

A pesar de que Ariana ha demostrado lo mucho que le gusta el K-Pop y BLACKPINK, ha sido acusada de copiar su estilopues Tras aparecer con el cabello de color rubio, la intérprete de "thank u, next" fue señalada en redes sociales de imitar el look de la cantante principal de BLACKPINK, Rosé, pues afirman que en su última sesión de fotos lucía como la artista coreana. Sin embargo, sus fans la defendieron y mencionaron que solamente se parecen en la cabellera rubia y su esbelta figura.

Ari en su reciente sesión de fotos. (Créditos: Instagram / @arianagrande)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Así fue como Jennie de BLACKPINK se burló de quienes la relacionan con V de BTS

Captan a Jennie de BLACKPINK perreando con el diseñador francés Simon Porte Jacquemus

Esta es la regla que sigue Lisa de BLACKPINK para marcar su estilo

PAL