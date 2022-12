Ariana Grande es acusada de copiar el look de Rosé de BLACKPINK y enfurece a los BLINKS

A través de redes sociales, la cantante estadounidense Ariana Grande fue acusada de copiar el look de Rosé, integrante de BLACKPINK, pues hace poco se tiñó el cabello de rubio para promocionar el primer aniversario de su marca de maquillaje r.e.m.beauty y muchos compararon su look con el de la intérprete de "Gone".

De hecho, el fandom del grupo coreano se mostró sumamente molesto, pues consideran que Rosé tiene un look y estilo único que no debe ser copiado por artistas más famosos y reconocidos como Ari.

Rosé es una de las miembros de BP que hablan mejor inglés.(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Ariana le copió a Rosé?

Según algunos fans de la girlband de K-Pop, conocidos como BLINKS, la intérprete de éxitos como "God is a woman" y "7 rings" se inspiró en la artista coreana para su reciente cambio de look, pues en las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram se peinó e incluso se vistió parecido a Rosé.

La cantante se tiñó el cabello de rubio. (Créditos: Instagram / @arianagrande)

"¿Es solo mi cerebro podrido o Ariana Grande está intentando parecerse a Rosé?", "Ambas son lindas, pero no se parecen", "Para mí, Rosé luce mejor que Ariana Grande" y "Solo tienen el mismo color de cabello", fueron los comentarios en redes sociales ante el nuevo cabello rubio de la estadounidense.

Ariana con su cabellera rubia. (Créditos: Instagram / @arianagrande)

Por su parte, algunos internautas creen que el parecido entre Rosé y Ariana surge debido a que ambas son delgadas, pequeñas y ahora rubias, pero esto no quiere decir que la cantante de "thank u, next" haya copiado el look y estilo de la cantante de BLACKPINK.

De hecho, afirman que la estadounidense luce genial con ese color de cabello y debería sacar un disco con esa cabellera. "Ella se ve diferente, pero bonita", "Te ves increíble" y "Dándome algunas vibraciones de BLACKPINK. Te amo Ari", fueron las reacciones en Facebook.

Rosé es reconocida por lucir excelente con el cabello rubio. (Créditos: Instagram / @roses_are_rosie)

Cabe señalar que, aunque BLACKPINK y Ariana no han hecho colaboraciones juntas, la canción "Ice Cream" junto a Selena Gómez fue escrita en parte por la cantante de "7 rings", Tommy Brown, Teddy Park, Victoria Monét, Bekuh Boom, 24 y Steven Franks.

