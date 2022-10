BLACKPINK: así luce Jennie en el nuevo tráiler de "The Idol", la serie de HBO Max

Kim Jennie, rapera y líder de BLACKPINK, ha sorprendido a todos por sus habilidades para cantar, bailar o actuar, pues hace poco fue elogiada tras protagonizar el comercial de una prestigiosa marca de perfumes coreanos llamada TAMBURINS, ya que demostró lo buena que es actuando.

Sin embargo, los buenos comentarios para la integrante de la girlband no han parado, pues recientemente sorprendió a todos con su aparición en el nuevo y tercer tráiler de "The Idol", la serie de HBO Max que será protagonizada por la actriz Lily-Rose Depp y el cantante The Weeknd.

Así luce en el tercer tráiler

En el nuevo video de "The Idol", el cual fue compartido por HBO Max en redes sociales, la intérprete de "SOLO" aparece junto a la hija del actor Johnny Depp siendo Anys, personaje que según los fans de BLACKPINK podría ser una villana, ya que así luce en el adelanto.

De acuerdo con los BLINKS, fans de BLACKPINK, la chica que interpretará Jennie será la mejor amiga de la protagonista Lily-Rose Depp, quien hará el papel de una joven estrella pop que es popular mundialmente y está enamorada de un mafioso al que dará vida The Weeknd.

BLINKS mueren por ver "The Idol"

Aunque los BLINKS no han dejado de lanzar teorías sobre el personaje que Jennie interpretará en "The Idol", lo cierto es que esta nueva serie llegará a la plataforma de HBO Max el siguiente año, así que pronto sabremos a detalle cómo será Anys. "De una vez confirmo qué el personaje de Jennie nos va a dejar literal en ON THE GROUND con su actuación, en verdad ya quiero ver The Idol" y "Ahora si puedo morir en paz porque el personaje de Jennie puede ser una villana sexy, manipuladora, traicionera", fueron los comentarios de los fans de BLACKPINK.

"No confíes en nadie", se escucha decir al cantante de "Out Of Time" cuando Ruby Jane aparece sonriendo en el tráiler de la serie creada por Sam Levinson, director de "Euphoria", la cual tendrá un total de seis capítulos.

(Créditos: HBO Max)

SIGUE LEYENDO:

BTS: Jungkook y IU son totalmente compatibles por esta razón

VIDEO: Así fue la vez que V de BTS aceptó casarse con una ARMY mexicana

PAL