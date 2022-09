BLACKPINK: Jennie brilla como actriz y aseguran que está lista para Hollywood

Jennie, líder y rapera de la girlband de K-Pop BLACKPINK, se ha convertido en toda una estrella al protagonizar la campaña comercial de una marca de perfumes coreanos llamada TAMBURINS, pues luego de que se filtraron las primeras imágenes en redes sociales aseguran que está lista para Hollywood.

Jennie sorprende como actriz

La cantante de “SOLO” demostró que además de ser una buena intérprete es una gran actriz, pues en el comercial para TAMBURINS hizo un papel digno de una película de acción. De hecho, en el video que circula en redes se ve a la líder de BLACKPINK bailando, peleando y hasta disparando.

Ante esto, sus fans, quienes son conocidos como BLINKS, afirman que Jennie está lista para participar en un filme de acción como "Misión Imposible" o "007". "La necesidad de querer a Jennie en una serie de acción. Man, la rompería" y "Siento que vi toda una película de acción en 5min", fueron algunas de las reacciones del fandom.

De hecho, los fans de la cantante de temas como "Pink Venom" y "Shut Down" fue elogiada por los internautas debido a que aseguran no utilizó dobles para las escenas peligrosas del comercial, pues en un audiovisual que circula en la red se ve a Jennie filmando sola. "Si eso fue en un comercial y Jennie no decidió usar doble de riesgo y pantalla de riesgo, ya me imagino en "The Idol". Jennie es una verdadera actriz llena de talento que debe ser explorado y reconocido", escribió un BLINK en Twitter.

Recordemos que, la artista ha participado en todos los videos musicales de BLACKPINK y próximamente aparecerá en la serie de HBO "The Idol", la cual fue hecha por el creador de “Euphoria” Sam Levinson y el cantante The Weekend. En dicha producción, Jennie interpretará a la amiga de la actriz Lily-Rose Depp, la protagonista de este drama.

