FOTO | Jisoo de BLACKPINK es captada usando ropa de pareja con Taeyong de NCT

Jisoo, la mayor de los miembros de BLACKPINK, quien actualmente tiene 27 años, fue relacionada con el integrante de la boyband de K-Pop NTC, Taeyong, quien tiene la misma edad, pues en redes sociales circula una foto que comprobaría que ambos usan ropa de pareja y podrían estar saliendo.

Hace unos meses, surgió el rumor de que la líder de BLACKPINK, Jennie, se encontraba en una relación con el cantante de BTS, V, pero ahora es Jisoo quien se vio en vuelta en esta clase de noticias luego de que supuestamente fue vista junto al miembro de NCT.

¿Ropa de parejas?

A través de diversos foros de fans de pop coreano surgió el rumor de que Jisoo y Taeyong fueron captados juntos en un auto, pero no existe foto de esto, por lo que muchos dudan que dicha información. Sin embargo, los fans de la girlband, conocidos como BLINKS se dieron a la tarea de investigar sobre qué clase de relación hay entre estos ídolos y encontraron que coinciden con una prenda.

Según los seguidores de la banda de K-Pop, Jisoo y Taeyong comparten un crop top de la marca GIVENCHY con un valor de mil 750 dólares. El primero en presumir dicha prenda fue el intérprete de “2 Baddies”, quien la usó durante su viaje a Filipinas con motivo a la gira mundial de NCT "NEO City: The Link". Por su parte, la cantante de “Pink Venom” fue vista con la misma prenda para los teaser del último sencillo de BLACKPINK, “Shut Down”, el cual se estrenó el pasado 16 de septiembre en todas las plataformas musicales.

La playera que ambos comparten. (Créditos: Especial)

¿Jisoo sale con Taeyong?

Ante esto, usuarios en redes sociales han especulado que ambos podrían estar en una relación, pero hasta el momento la única prueba de que Jisoo y Tayeong podrían estar saliendo es la prenda que tienen en común. De hecho, no son los únicos ídolos que la usan, pues otros cantantes de K-Pop tienen la misma playera, pero no han sido emparejados por esto. Además, las agencias de la pareja, la YG Entertainment y la SM Entertainment, no han confirmado que sus artistas estén saliendo.

Taeyong, Hongjoong, Jisoo y Bobby. (Créditos: Twitter / @vasilissaadair)

SIGUE LEYENDO:

Super Junior, BLACKPINK, KARD y más grupos K-Pop que vendrán a México en 2023

BTS: IU recibe mensajes de odio del ARMY por su relación con Jungkook

PAL