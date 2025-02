Adrián Marcelo arremete contra Mario Bezares, dice que él "manipuló" a todo el país para que Mayito ganara La Casa de los Famosos

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México estrenada en el verano de 2024 se convirtió en una de las más polémicas por los duros enfrentamientos que tuvieron los habitantes desde la primeras semanas del programa y que poco a poco fueron haciéndose más y más fuertes hasta el punto de involucrar invalidaciones a la salud mental y violencia de género; lo anterior, según los fans, fue a causa de la personalidad de Adrián Marcelo, quien semanas antes de que se terminara el reality show, decidió abandonarlo.

Aunque tras su salida el influencer regiomontano mantuvo el silencio, al poco tiempo comenzó a hacer sus primeras apariciones que siempre dan de qué hablar; una de las últimas de ellas dejó ver al famoso muy molesto y además arremetiendo contra de Mario Bezares, quien se convirtió en el ganador de esta segunda temporada. Ahora, Adrián Marcelo dejó en claro que fue gracias a él que el "tío Mayito" logró hacerse de su triunfo.

Según explicó el polémico líder del Cuarto Tierra, él se encargó de "manipular" a todo México para hacerles pensar que su colega regiomontano tenía contenido por dar. Lo anterior desató todo tipo de comentarios y críticas, además de quienes defienden al joven influencer, ya que el primero en supuestamente lanzarse contra el otro habría sido el amigo de Paco Stanley. ¿La razón?, que hace unos días el miembro de "Pácatelas" habría lanzado una indirecta contra el youtuber.

Ahora, en uno de sus recientes videos de Youtube en el que el creador de contenido tuvo como invitado a Gomita a conseguir pareja, el influencer lanzó varias indirectas, como por ejemplo, que es el único de los participantes de "La Casa de los Famosos México" que cumple sus promesas. Allí se lanzó contra el ahora mejor amigo de Arath de la Torre, al decir que ya es momento de que reconozca que gracias a él ganó.

"Mayito diciendo todavía que no me va a dar promoción. Yo te la doy a ti, carnal. No necesito que tú me la des a mí, yo te la doy a ti. A ti te hace falta. Manipulé a todo México para que creyeran que Mayito tenía algo que ofrecer y ya vieron que ni *#%$&. Hasta para eso soy muy bueno", sentenció el youtuber.