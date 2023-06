Noel Gallagher se sincera sobre su éxito con Oasis

"Yo no tuve éxito hasta los 27 años, Jim Morrison murió a esa edad", destaca Noel Gallagher, excomponente de Oasis, que saca un nuevo álbum en solitario inspirado en su trayectoria y respaldado, entre otros, por Robert Smith, de The Cure.

El guitarrista y cantante, que acaba de cumplir 56 años, hace un repaso de sus años previos a la gloria con Oasis, que publicó su primer álbum en 1994 y se deshizo en 2009, en "Council Skies", un tema que da nombre al disco que saldrá a la venta el viernes.

"El tren que nunca llega, en la canción, es la metáfora de las oportunidades perdidas. Yo no tuve éxito hasta los 27 años, Morrison murió a esa edad", explica Gallagher, que en el escenario actúa junto a sus compañeros de los High Flying Birds.

Antes de Oasis, en Manchester, su ciudad natal, aparte de él y de su hermano Liam, nadie creía en ellos. Nadie excepto Johnny Marr, exmiembro de The Smiths, a quien Noel hizo escuchar varias canciones inéditas a principios de los años 1990. Son amigos desde entonces. Los acordes de guitarra de Marr están además presentes en tres canciones de "Council skies", como "Pretty boy".

"Puedo llamar a Johnny y decirle: '¿qué haces la semana que viene?'. Y él viene al estudio, toca algo, es jodidamente increíble. Tiene al Espíritu Santo dentro", afirma.

Otro mago de la música británica, el cantante de The Cure, Robert Smith, ha trabajado en "Pretty boy", de la que ha hecho un remix.

"Solo pude conseguir su 'e-mail', nunca nos hemos visto, no lo conozco, simplemente le envié el tema. Y estaba convencido de que lo tiraría inmediatamente. Y resulta que le encantó. Esto es como '¡guau!'", explica Gallagher.

Al guitarrista le sigue sorprendiendo que artistas a los que él venera alaben a Oasis. "Bob Dylan habló del grupo en una entrevista, es lo más, escuchó hablar de este grupo y dice que le gusta".

Revisando los héroes que componen su panteón personal, el mayor de los Gallagher comenta: "Si pudiera ser otra persona, sería Neil Young, una verdadera leyenda", dice, rememorando una noche de 2001 en la que Oasis y el "Loner" compartieron escenario en París.

Al ser preguntado sobre los conciertos que más le marcaron en Francia, cita evidentemente, pero sonriendo, aquella catastrófica noche en la que Oasis se separó.

Sucedió durante la edición del festival Rock en Seine de 2009. Liam y Noel se pelearon por enésima vez en los camerinos, al punto que una guitarra acabó rota. La multitud que estaba esperando el concierto de las estrellas de brit-pop se enteró, conmocionada, de su separación a través de un mensaje del festival.

La famosa guitarra fue reparada y subastada en mayo de 2022 en la capital francesa por 385 mil euros.

"Esa guitarra la había comprado en París. Nunca compuse nada bueno con ella. Odiaba esa puta guitarra. Si había una guitarra que debía ser sacrificada aquella noche, era esa.

"Un tipo me la compró, estaba hecha pedazos. Desde luego, nunca pensé que la repararía y lo hizo. Así que buena suerte al que la tenga. Es una guitarra de mierda", señala Gallagher.

Desde aquella noche eléctrica de 2009, Liam y Noel no se hablan, para desgracia de los fans de Oasis, que sueñan con que el grupo vuelva a juntarse. Y más teniendo en cuenta que en 2024 se cumplirán 30 años de "Definitely maybe", el álbum original que contenía el éxito "Supersonic".

Noel no pronuncia ni una sola vez el nombre de Liam durante la entrevista. Este último suele echar sapos y culebras sobre su hermano en las redes sociales. En cambio, Blur, otro emblema del britpop, se ha vuelto a juntar este año para una gira y un disco.

Con información de AFP