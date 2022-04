"Harry Styles no tiene nada qué hacer en la música", opina Noel Gallagher, exvocalista de Oasis

Al parecer no a todos les gusta la música de Harry Styles, quien con tan sólo 28 años logró conquistar en 2021 su primer Grammy, muestra de esto es que Noel Gallagher criticó al ex integrante de One Direction y hasta puso en duda su talento para componer sus canciones.

Durante una entrevista, el exvocalista de Oasis comentó: "No me digas que crees que Harry Styles está ahora en una habitación en algún lado escribiendo una canción. Con algo de alegría, estará rodeado de muchas chicas. Te puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica en sus manos mientras trata componer alguna melodía".

Lo anterior tuvo lugar luego de que Styles lanzó "As it was", el primer sencillo de su tercer disco, canción que se ha posicionado entre los primeros lugares de las plataformas de música, además de que a tan sólo siete días ya cuenta con 42 millones 690 mil vistas en YouTube.

Incluso, Gallagher criticó duramente "The X Factor", programa de televisión dirigido por el polémico Simon Cowell, y show en el que fue descubierto Styles junto con sus otros compañeros, quienes terminarían formando One Direction.

"The X Factor es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver en absoluto, así que cualquier cosa que haya surgido de allí no tiene nada que ver con la música", señaló el compositor de 54 años.

Si creen que esta es la primera vez que Noel Gallagher se ha pronunciado en contra del ex integrante de One Direction, se equivocan, ya que en 2017 se burló de la canción "Sign of the times", al comentar que hasta "un gato podría escribir el tema en 10 minutos".

Hasta el momento el cantante Harry Styles no ha reaccionado ante este tipo de críticas y tal vez no lo haga, porque es un hecho que su carrera como solista va directamente al estrellato.

