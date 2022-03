Harry Styles anuncia su regreso con su tercer álbum; esto sabemos

Esta mañana Harry Styles colapsó las redes sociales al confirmar las sospechas que sus millones de fans tienen desde hace semanas, pues el lanzamiento de su tercer álbum de estudio está más cerca que nunca.

A través de redes sociales el cantante británico despidió la era de "Fine Line", su último álbum, para darle la bienvenida a "Harry's House" que verá la luz el viernes 20 de mayo, aunque ya se puede realizar el pre-save en plataformas de música como Spotify y Apple Music.

¿Qué se sabe sobre HS3?

Además de revelar el nombre de su nuevo proyecto musical, el intérprete de "Watermelon Sugar" también dejó ver las primeras imágenes detrás del álbum, por lo que cambió las fotos de sus redes sociales con una foto en la que aparece dentro de una casa; aunque Harry Styles se encuentra parado junto a la lámpara de techo, en lo que para él es el techo, hay un sillón café, una silla y una pequeña mesa.

Por supuesto, en la foto también se encuentra una puerta blanca y curveada que recuerda mucho a las imágenes que se volvieron virales desde hace unas semanas a través de cuentas como "You Are Home" y por las que sus fans estaban sospechando de un próximo lanzamiento. De hecho tras la confirmación del ex One Direction, en Twitter dicha cuenta escribió "bienvenidos a casa".

Miley Cyrus: Rayo golpea el avión en el que viajaba la cantante, ¿cuál es su estado de salud? | VIDEO

Por otro lado, a través de YouTube Harry Styles compartió un tráiler de 40 segundos en el que muestra más detalles sobre lo que se verá en su tan esperado regreso.

La grabación inicia con un par de flores amarillas, tomas y ruidos de la ciudad, un atardecer, personas disfrutando de conciertos y finalmente un teatro desde el que el cantante hace su primera aparición con jeans y playera holgados. Al subir al escenario centra su mirada en una cuerda y atraviesa una estructura sobre la que se coloca para mirar fijo a la cámara y sonreír.

Acto seguido, la estructura comienza a levantarse y forma una casa amarilla. El video concluye con el nombre del tercer álbum "Harry's House" y nuevamente informando que la fecha de estreno es el próximo 20 de mayo.

En otra de las fotos que forman parte del tan esperado regreso del intérprete de "Falling", aparece en medio de un campo montado sobre una enorme esfera inflable. Dicha imagen se volvió la foto de perfil del famoso en Instagram y Twitter.

(Foto: Twitter @Harry_Styles)

Tras el anuncio las redes sociales colapsaron con hashtags como "Harry Styles", "You are home" y "Harrys House", mismos que tienen al cantante en un emoji y que rápidamente se volvieron tendencias por la emoción y memes de las fans.

SIGUE LEYENDO

Dua Lipa eleva la temperatura en traje de baño

Netflix: 5 películas imperdibles que debes ver del 23 al 27 de marzo

Así es la LUJOSA MANSIÓN sostenible de Robert Downey Jr. y su esposa