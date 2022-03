Miley Cyrus: Rayo golpea el avión en el que viajaba la cantante, ¿cuál es su estado de salud? | VIDEO

El mundo del espectáculo y los fans de Miley Cyrus están más preocupados que nunca por el estado de salud de la cantante, ya que sufrió un terrible accidente en su vuelo, luego de que un rayo impactó el avión en el que viajaba por lo que el piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

Con este incidente se comprueba que la gira que la famosa realiza por Latinoamérica no es la mejor que ha tenido, pues hace unos días subió al escenario de Bogotá, Colombia, con náuseas y malestar ocasionado por la altura del país, pero decidió continuar con el concierto que ella misma reconoció, sus fans llevaban mucho tiempo esperando.

Ahora, cuando Miley Cyrus pretendía dejar Paraguay para llegar a su próximo destino en Brasil, una tormenta eléctrica sorprendió a la tripulación; sin embargo, el momento más preocupante para todos los que iban a bordo y para la propia cantante fue cuando un rayo alcanzó el avión.

(Foto: Twitter @MileyCyrus)

¿Cómo se encuentra la cantante?

Luego de que la noticia se volvió viral en redes sociales, la interprete de "High" compartió en su cuenta de Twitter un video que muestra el momento exacto en el que el rayo golpeó la aeronave, algo que despertó el susto y los gritos de todos los que viajaban con la famosa.

Pero para tranquilizar a sus fans tras el terrible incidente, Miley explicó que tanto ella como todos los que viajaban en la unidad se encuentran a salvo. A pesar de ello, agregó una foto del aparatoso resultado del impacto, pues en lo que parece ser una de las turbinas quedó marcado un hoyo y una quemadura.

"A mis fans y a todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción. Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo. Mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia", escribió la también actriz.

En un segundo tuit explicó que "lamentablemente no pudimos volar a Paraguay". Por su parte, sus fans dejaron comentarios como "nos asustamos mucho" y "es bueno que todos estén a salvo".

De acuerdo con EFE, un portavoz del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi explicó que el avión de Miley Cyrus finalmente aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Guaraní, al este del país.

Debido a las fuertes lluvias y vientos que azotan la capital del país, el festival Asunciónico, donde se iba a presentar la cantante, anunció el pasado martes que el concierto debía cancelarse, pero tras el terrible incidente del vuelo y las tormentas que no cesan, el del pasado miércoles también se vio cancelado.

La situación despertó la molestia de algunos fans que estaban ansiosos por escuchar en vivo éxitos como "7 things", "Angels like you" y "Never be me". Afortunadamente, el concierto de este jueves sigue en pie, por lo que algunos de los fanáticos tendrán la oportunidad de ver el show de la cantante.

