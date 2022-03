¡Es su fan! Perrita conoce a Miley Cyrus y se emociona como nunca | VIDEO

Miley Cyrus se encuentra de visita en Chile, donde este fin de semana se realizó el festival de música Lollapalooza en donde interpretó canciones como "Never Be Me", "Heart Of Glass" y "7 Things"; y aunque nadie deja de hablar de su magnífico e inolvidable show, la atención se la ha robado una pequeña perrita.

Pues durante los últimos días, la cantante de 29 años se ha mantenido muy cerca de sus fans de latinoamérica al salir de su hotel y otros espacios para saludar, firmar discos y otras mercancías, así como para tomarse fotos con todos los presentes; sin embargo, una de estas fotos se volvió viral al no tratarse de una persona, ¡sino de un lomito!

Aunque imagen de la perrita entre la multitud de seguidores es poco común, la atención se centró en la increíble reacción del animal, que este fin de semana mostró su emoción no sólo por estar muy cerca de Miley Cyrus, ya que además tuvo el privilegio y honor de estar entre sus brazos.

En las fotos que circulan por redes sociales se ve a la perrita entre una multitud de gente, a pesar de ello, su emoción es genuina al tener en frente a la intérprete de "High", quien en todo momento mostró una gran sonrisa de ver al lomito de una de sus fans, por lo que no dudó ni un momento en posar con la peluda.

Por si fuera poco, la también actriz aprovechó para cargar al can por un par de minutos y posteriormente se tomó una foto con la dueña, identificada como Anto, quien compartió un par de selfies en su cuenta de Instagram. "Ver a Miley Cyrus y más encima con mi perrita (Morita) es lo mejor que me ha pasado. Te amo", escribió.

Hasta el momento el tuit tiene más de tres mil me gustas y las fotos ya circulan por redes sociales, donde internautas han dejado comentarios como "la cara de tu perrita lo dice todo", "la perrita toda feliz", "ya es famosa" y "no sé si está mas feliz Miley o la perrita".

