Pedro Sola es acusado en Twitter de cometer acoso, esta es la denuncia

Pedro Sola es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos y queridos por la audiencia mexicana, sin embargo, en esta ocasión se volvió noticia no por alguna de sus ocurrencias, sino porque fue acusado en Twitter de haber acosado a Pável Ganoa, un periodista, escritor y DJ. “Le escribí en buena onda para una entrevista y salió con ‘que sea en mi casa... en mi cama’", contó la presunta víctima.

Rápidamente se volvió viral. Foto: Captura.

“Ahorita ya lo cuento como algo ‘chistoso’ pero pues la verdad qué horrible que una persona haga esos comentarios”, mencionó Pável. También contó los detalles de lo ocurrido y rápidamente se volvió viral. De acuerdo con las cifras de la plataforma, más de 40 mil personas leyeron lo que puso.

¿Qué hizo Pedro Sola?

“Tengo el contacto del señor de los tiempos en los que fue DJ. Ese día @looisrivas y yo cantamos con La Tigresa del Oriente, LOL. La entrevista ya no se dio, fue muy incómodo, solo quedó esta foto. La neta qué feo que alguien que se vende como ‘simpático’ sea así”, abundó. Como era de esperarse, sus palabras causaron todo un revuelo, pues hubo quien aseguró

Muchos lo apoyaron y otros más lo criticaron por "no dar pruebas". Foto: Captura.

Muchos aseguraron que quería llamar la atención, que no presentaba pruebas o que no lo podían tomar en serio, pero muchos más aseguraron que estaba decepcionados de Pedro Sola y muchos más aseguraron que los comentarios que ha hecho a lo largo de su carrera demuestran que es “un asco de persona”. Hasta el momento Sola no se ha pronunciado al respecto.

Pedro Sola besó a un influencer

El conductor de Ventaneando dio mucho de qué hablar luego de que se besara con el influencer Aldair Leal en el podcast "Somos batos", programa que también se transmite a través de la plataforma de videos YouTube. Pero las cosas no fueron nada espontáneas, ya que todo surgió de una teoría que explicó el conductor sobre los besos entre hombres.

"Para un hombre gay, no le provoca ningún problema besar a un hombre que no lo sea, pero yo sí siento que para un hombre heterosexual, sí le puede provocar un problema besar a un hombre", argumentó Pdero. No obstante, Leal aseguró que a él no le causaría nada por lo que fue retado por su compañero Rom Alan a que se besaran y así sucedió.

SIGUE LEYENDO...

Natalia Alcocer revela por qué mantuvo en secreto su embarazo, Pedro Sola dice que su matrimonio no le va a durar

Por su atuendo, dicen que Pedrito Sola se parece al papá de Woody de “Toy Story”, él afirma que nunca vio la película