VIDEO | Pedrito Sola se besa con influencer en podcast y hasta mordida le dio

Pedrito Sola es uno de los hombres que más se ha hecho querer por las personas de diferentes generaciones gracias a su participación dentro del programa Ventaneando. A pesar de tener una formación como economista, él siempre quiso pertenecer al mundo del espectáculo y aunque tuvo un par de apariciones en televisión, fue a lado de Pati Chapoy (por invitación de la productora Carmen Armedáriz) que logró acercarse más de la cuenta y desde otro ángulo.

Quien lo conozca sabrá que es un personaje que no se guarda nada y por lo regular hace sus comentarios "como van". Esto le ha valido meterse en algunos problemas por la polémica que genera; sin embargo, su carisma siempre sale a relucir y por ende termina siendo perdonado por sus millones de fans.

Pedro Sola aceptó el reto de besar a Aldair Leal (Foto: captura de pantalla)

En esta ocasión, Pedro Sola volvió a dar de qué hablar después de besarse con el influencer Aldair Leal dentro del podcast "Somos batos", programa que también se transmite a través de la plataforma de videos YouTube. Pero las cosas no fueron nada espontáneas, ya que todo surgió de una teoría que explicó el conductor sobre los besos entre hombres:

"Para un hombre gay, no le provoca ningún problema besar a un hombre que no lo sea, pero yo sí siento que para un hombre heterosexual, sí le puede provocar un problema besar a un hombre", argumentó el amigo y compañero de Pati Chapoy. No obstante, Leal aseguró que a él no le causaría nada por lo que fue retado por su compañero Rom Alan a que se dieran un "piquito" para comprobarlo.

Pedrito Sola y Aldair Leal se dan un beso con todo y mordida

Tras aceptar el reto de Alan, quien se mostró incrédulo ante la hazaña de su compañero Aldair Leal, le escuchó decir que para él "sería un sueño". Incluso el economista se rió y le dijo "no, no mam$%". Acto seguido se sentó a lado de su invitado para afirmar que era el "clímax de su carrera" y meterle un buen beso en los labios, como en las telenovelas.

Pedro Sola mordió a Aldair Leal (Foto: captura de pantalla)

A pesar de que su unión duró unos cuantos segundos, Pedrito Sola no se aguantó las ganas de aprisionar al influencer con sus dientes para demostrar su teoría: "Ves". Entre risas, Rom Alan dijo que todo fue tan natural que ambos cerraron los ojos, algo que refutó el conductor pidiéndole que bese de esa manera a su novia, a menos que hagas bizcos, le mencionó. "Besa rico Pedrito" dijo al final Leal.

Todo fueron risas tras el beso de Pedrito Sola y Aldair Leal (Foto: captura de pantalla)

