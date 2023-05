Mariana Echeverría porta bañador de color en tendencia, ideal para mamás jóvenes

Mariana Echeverría siempre ha sido una mujer que se ha mostrado orgullosa de sus curvas, dejando en claro que la belleza no tiene nada que ver con la talla, por lo cual, así como se ha enfundado en looks casuales, se ha dejado ver con reveladores atuendos que dejan en alto su faceta más sensual. Aunque en esta ocasión optó por un modelo más cómodo, pero igual de fashionista.

Si bien es cierto que el hecho de convertirte en mamá no impide que te sigas enfundando en trajes de baño de dos piezas, hay algunas mujeres que prefieren utilizar diseños más cubiertos al menos hasta que vuelvan a sentirse cómodas con su cuerpo, por lo cual, el bañador de la mamá de "La Familia Disfuncional" es perfecto para estas chicas.

Especialmente si se trata de madres jóvenes, quienes así como buscan sentirse cómodas, no quieren perder el estilo con los clásicos y aburridos diseños de trajes de baño de una pieza, los cuales muchas veces se tornan monotonos y sin estilo. Por fortuna, en esta temporada se han presentado diversos cortes y estilos de bañadores que se tornan modernos y sensuales, siendo opciones viables para las chicas que quieren darle un viraje a los clásicos bikinis.

Así fue como Mariana Echeverría impuso moda en redes sociales / IG: @marianaecheve

No obstante, algunos de estos diseños, así como son super fashionistas, terminan volviéndose poco confortables, por lo cual, el traje de baño modelado por Mariana Echeverría es un ejemplo clave que se puede tomar como referencia. Esto en atención a que, al no llevar cadenas o aplicaciones de glitter, el bañador de la presentadora es genial para aquellas mamás que están en contacto directo con sus pequeños y que buscan no arañar sus caritas con el roce de la ropa y su piel.

Además, al presentarse en un tono mostaza, el look playero de la integrante de "Me Caigo de Risa" se adecua a los colores en boga de esta primavera verano, y siguiendo con esta línea, es lógico que su outfit retomará otros dos de los colores en tendencia, es decir el celeste y el rosado.

Estas últimas dos tonalidades se presentan en el estampado del traje de baño de Mariana Echeverría, mismo que se centra en un par de flamencos que están parados justo delante de un atardecer, animación que da un aire juvenil y fresco a su outfit que también puede ser utilizado en una pool party.

