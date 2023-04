Mariana Echeverría habla de la pérdida de su bebé, así han sido los días de la estrella de "MCDR"

Para nadie es un secreto que Mariana Echeverría se ha consolidado como una de las grandes figuras del espectáculo gracias al excelente trabajo que ha realizado como integrante de "La Familia Disfuncional" del programa de televisión "Me Caigo de Risa", además, de ser invitada recurrente al "programa Hoy".

Ahora, la reconocida estrella del espectáculo volvió a dar de qué hablar después de conceder una entrevista en la que habló sobre las complicaciones que vivió para convertirse en mamá. Cabe recordar que hace unos meses confirmó que perdió a su segundo hijo.

Fue en la transmisión del "programa Hoy" en donde Mariana Echeverría se sinceró frente a las cámaras para hablar de los problemas que tuvo para convertirse en mamá, pues le fue diagnosticado una deficiencia en una de sus trompas de Falopio.

En la plática de este viernes 7 de abril, la estrella del programa "Mi famoso y yo" dijo que desde hace varios años le diagnosticaron un problema y le quitaron una de sus trompas de Falopio. Dijo que en un primer diagnostico le dijeron que no podría convertirse en mamá.

"Me la quitaron, desde hace mucho me dijeron que no iba a poder ser mamá", sentenció.