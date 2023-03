Mariana Echeverría abre su corazón tras sufrir un aborto espontáneo: “Es bien complicado”

El pasado 19 de febrero, Mariana Echeverría anunció a través de sus redes sociales que había sufrido un aborto espontáneo y como era de esperarse dijo sentirse devastada pues convertirse en madre por segunda ocasión es uno de sus máximos deseos y a casi un mes de ese desafortunado momento en su vida, la querida conductora abrió su corazón para revelar cómo es que se siente actualmente y cómo ha tenido que lidiar con el golpe anímico que significó perder al que sería el hermanito o hermanita de su hijo Lucca.

Fue durante una entrevista para el programa “Hoy” donde Mariana Echeverría habló por primera vez ante la prensa del aborto espontáneo que sufrió y se mostró más tranquila pues aseguró que confía en que Dios sabe por qué no le permitió ser madre por segunda ocasión.

Mariana Echeverría aseguró que quiere darle un hermanito a su hilo Lucca. Foto: IG: marianaecheve

“Son cosas bien fuertes, porque hay mujeres que no quieren embarazarse y tienen bebés y hay unas que quieren y no pueden, entonces es un proceso bien complicado, creo que solo el de allá, Dios, tiene la respuesta de cuándo te manda las cosas, a qué hora, a quién y por qué”, declaró la también conductora de “Faisy Nights”.

En otro momento de la entrevista, Mariana Echeverría señaló que ya habló con su esposo, el portero americanista, Oscar Jiménez, sobre la posibilidad de adoptar un bebé, pues señaló que darle un hermanito a su hijo Lucca es uno de sus máximos anhelos en la actualidad pues explicó que no quiere que crezca solo.

Mariana Echeverría señaló que sí considera la opción de adoptar un bebé. Foto: IG: marianaecheve

“Yo soy de la idea y le dije a mi esposo que, si no podemos tener otro bebé, me gustaría adoptar, yo creo que sí adoptaría, me gustaría que mi hijo estuviera acompañado, que tuviera hermanos, yo crecí con hermanos, Oscar (Jiménez) creció con hermanos, entonces sí me gustaría. Sé que el proceso es muy complicado, pero si Dios no me manda otro hijo, yo sí adoptaría”, sentenció la integrante de “Me Caigo de Risa”.

Para finalizar sus declaraciones, Mariana Echeverría señaló cómo ha sido todo el complicado proceso por el que atravesó tras perder a su bebé y cómo es que logró recuperar su estabilidad emocional.

“No supe cómo lo asimilé, pero creo, viniendo al tema de las mujeres, somos bien fuertes, Dios nos manda la fortaleza no sé de dónde, el primer día sí fue horrible, estuve llorando y me preguntaba el porqué, ¿qué hice? A lo mejor porque estuve trabajando mucho y entonces empieces a preguntarte por qué a ti y luego dices bueno, es algo que pasa, es un cuerpo, crear una vida aquí no es tan sencillo” comentó Mariana Echeverría, quien aseguró que, por ahora, pretende dejar pasar un tiempo antes de volver a intentar convertirse en madre pues adelantó que quiere hacer una pausa en su carrera para volver a intentarlo.

