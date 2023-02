Mariana Echeverría se sinceró con sus fans y reveló que tuvo un microaborto: "Es difícil asimilarlo"

La actriz Mariana Echeverría dio a conocer, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, que a principios de año se encontraba esperando a su segundo hijo, pero lamentablemente perdió al bebé. La también empresaria detalló que durante el mes de enero tuvo varias semanas de retraso, información que trascendió a programas de espectáculos sin que ella lo confirmara. La famosa agregó que mantuvo la noticia privada para su esposo e hijo, pero comenzó a sufrir intensos dolores en el vientre, los cuales derivaron en la pérdida de su nuevo bebé.

De acuerdo con información revelada por Mariana, dos días después de enterarse de su segundo embarazo tuvo un microaborto, el cual desconoce por qué pasó. La actriz detalló que se encontraba en el centro comercial cuando comenzó a tener un intenso sangrado y tras acudir al médico descubrió que había perdido a su bebé de seis semanas. "Fue muy duro para mí porque tenía que ir a reír (en su trabajo en "Me caigo de Risa") y yo estaba pasando por un momento asqueroso y súper triste", dijo la empresaria en su video en vivo.

Mariana comentó que quería dar a conocer la noticia, pero necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Foto: captura de pantalla.

“Sí llore. Me asusté, sí, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abrace aún más a mi Lucca y a Oscar (hijo y esposo de Mariana) y agradecí tenerlos en mi vida. Y pues nada a intentarlo otra vez, sé que Dios tiene cosas planeadas para mí y ya llegará el momento”, escribió la actriz en la descripción del video. Añadió que tomó su tiempo para poder compartir la triste noticia con sus seguidores, pero que era algo que sí quería dar a conocer para enviar un mensaje a todas las mujeres que están intentando tener bebés y no lo han conseguirlo.

A lo largo de la grabación, Mariana Echeverría se mostró sumamente conmovida por los mensajes de apoyo que estaba recibiendo por parte de sus seguidores ante su triste por confesión. Durante el clip la actriz derramó varias lágrimas mientras explicaba que se tomó más de un mes para intentar procesar y entender lo qué estaba pasando. Añadió que en ese lapso de tiempo contó con el apoyo de su esposo, el futbolista del Club América, Óscar Jiménez, quien buscó hacer de todo para ayudarla a salir de los momentos difíciles que estaba enfrentando.

La actriz agradeció a sus fans las muestras de cariño. Foto: captura de pantalla.

Finalmente, la actriz comentó que gracias a su trabajo pudo salir adelante rápidamente. "Gracias a Dios tengo un trabajo que me permitió salir adelante rápido y darle vuelta a la hoja", dijo. Antes de despedirse y agradecer a sus fanáticos por el amor que recibe de ellos, Mariana Echeverría lanzó un contundente mensaje de apoyo para todas las mujer que están buscando tener un bebé y no lo han conseguido: "ánimo a todas las que han pasado por una situación así, no es fácil, pero ánimo, déjense querer, déjense apapachar, cuéntenlo con la gente que más quieran para sacar ese dolorcito que nos provoca y sobre todo nunca se culpen”, concluyó la actriz en su video en vivo transmitido en redes sociales.

Por su parte, los seguidores de la actriz aprovecharon la ocasión para expresar el cariño que le tienen y desearle que pronto cumpla su sueño de darle un hermanito a su hijo Lucca. También, algunas mujeres utilizaron el espacio para compartir experiencias similares a la que enfrentó Mariana: "Te mando un abrazo muy fuerte Marianita" y “Entiendo perfecto tu dolor. Es durísimo, yo me aceleré le di la noticia a todos y al poco lo perdí”, fueron algunos de los comentarios que recabó el clip.

