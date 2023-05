VIDEO | Mariana Echeverría estuvo a punto de dejar "Me Caigo de Risa" por esta importante razón

Nueve años ha estado Mariana Echeverría como integrante del programa de comedia "Me Caigo de Risa". Con la misma cantidad de temporadas como parte de esa familia disfuncional, la conductora ha pasado de la soltería al matrimonio. Hoy en día, su vida familiar es la prioridad que mueve su mundo a lado del portero de las Águilas del América Óscar Jiménez.

Esto lo ha dejado claro siempre, por lo cual cada movimiento que él tenga dentro de la Liga MX será apoyado por ella. Así fue como hace un tiempo estuvo muy latente la posibilidad de que Óscar emigrara a otro club del futbol mexicano, algo que hubiera alejado a Mariana de la Ciudad de México y, por lo tanto, también de su marido.

Mariana iría a todos lados con su esposo

Así fue como lo afirmó recientemente ante los medios de comunicación. Con la sinceridad de quien ama a su pareja y a la familia que ha formado con él, es que Echeverría indicó que existió una genuina posibilidad de que se fueran a vivir a Tijuana, pues en esa ciudad le ofrecían equipo a Jiménez.

Luego de pensarlo mejor y de ser perseverante, el América le brindó una nueva oportunidad y él se quedó en la capital del país.

Ante esto, ella precisó que fue la mejor decisión para todos.

"Le ofrecieron equipo en Tijuana y yo una vez le hice la promesa de que lo seguiría a donde él fuera. Si él iba allá, yo me iba con él y ya vería yo cómo le haría cada semana para volar y venir a la ciudad de México a grabar o traerme a mi hijo", dijo.

Ella quería quedarse en la capital

Eso sí, Mariana no dudó en indicar que su preferencia estuvo siempre en quedarse en la Ciudad de México, Pero, no sólo por ella y su trabajo en "Me Caigo de Risa", también y principalmente porque el sueño de su marido es pertenecer al Club América, labor por la que ha luchado durante años.

