Mariana Echeverría pierde su negocio y así confesó que su amigo la robó: "Viví un momento muy feo"

Mariana Echeverría es una de las conductoras más queridas en el medio del espectáculo que se ha ganado el corazón del público con su belleza, simpatía y talento, algo que va más allá de los reflectores ya que se suma a la lista de famosos que decidieron invertir en negocios alejados de la farándula. Aunque no resultó como esperaba, pues lo perdió todo en manos de quien consideraba su gran amigo.

La estrella de "Me Caigo de Risa" posee una extensa trayectoria en la pantalla chica como actriz y conductora, por lo que decidió invertir sus fortuna en un negocio que le brindara beneficios a largo plazo y la belleza es una de las industrias más rentables. Además, ha ganado popularidad el nail art con el que se buscan diseños de todo tipo con tendencias que van de lo casual, pasando por lo elegante y llegar hasta lo extravagante dignas de presumir.

Mariana Echeverría pierde su negocio. Foto: IG @marianaecheve

Hace poco más de dos años Mariana Echeverría, aún embarazada, emprendió su negocio de uñas y barbería como servicios en un mismo establecimiento, esto en asociación con quien fuera uno de sus grandes amigos y para el que también recibió el apoyo de su hermana que tras lo ocurrido se convirtió en su socia.

Mariana Echeverría pierde su negocio

A través de su cuenta de Instagram, la conductora, de 38 años, compartió un video en el que se deja ver desanimada y relata la manera en que perdió por completo su negocio luego de casi dos años de inversión y crear una amplia carpeta de clientas que también robaría su ahora exsocio y amigo.

“Viví un momento muy feo”, así inició su relato en el que detalló que rentaba parte de un local junto a su amigo, quien de un momento a otro le pidió salir del lugar ya que convertirían en una oficina el espacio en el que ella estaba y en el que ya había invertido. Luego describió que sería utilizado para el mismo fin y aprovecharían la publicidad que ya tenían para obtener ganancias de ello.

“Me vi obligada a cambiarme del lugar donde tenía mi negocio, resultó que el que era mi amigo y socio dejó de ser mi amigo y socio con tal de quedarse con mi espacio, con mis clientas, con mi negocios y con todo lo que yo había invertido y construido durante dos años. Se me hizo lo más bajo que un amigo podría hacer, pero, ¿saben qué? No hay mal que por bien no venga, gracias a Dios conseguí un lugar donde pueda empezar de cero y empezar de cero no me da miedo, lo he hecho varias veces y el resultado es mejor”, escribió.

Indicó que ahora cuenta con nuevas sucursales para las que su hermana sería su socia e invitó a sus seguidores a que visiten el lugar en el que planea añadir servicios. Finalmente, lanzó una recomendación: “Mejor hagan sus negocios solos porque pierdes muchos amigos y esa relación tan padre que había (…) Si alguien los quiere hacer menos no se dejen, levántense más fuertes, denle la vuelta al problema, no se dejen vencer por nada ni nadie. No se desanimen nunca, que nadie les diga que no”.

