Desde la cama, Mariana Echeverría roba suspiros tras mostrarse completamente al natural

Mariana Echeverría acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video con el que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la bella actriz y conductora se dejó ver completamente al natural posando desde su cama, por lo que como era de esperarse, la integrante de “Me Caigo de Risa” se llevó cientos de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Mariana Echeverría publicó el video en cuestión, en el cuál se grabó desde su cama, en pijama y a punto de dormir pues señaló que ha tenido días muy intensos por las grabaciones de la novena temporada de “Me Caigo de Risa”, por su participación en “Faisy Nights” y por los ensayos de “Mi Famoso y yo”, el nuevo programa dominical de Televisa donde participa, no obstante, lo que verdaderamente llamó la atención fue que la esposa de Oscar Jiménez se dejó ver si una sola gota de maquillaje, por lo que su belleza natural impactó a sus fans.

Es importante señalar que, Mariana Echeverría no utilizó ningún filtro para afinar sus rasgos o agrandar sus ojos como lo hacen otras celebridades, no obstante, decidió publicar su video en escala de grises para ocultar algunas imperfecciones, sin embargo, esto no le importó a sus fans, quienes se encargaron de replicar la grabación en otras plataformas y en páginas donde se dedican a admirar su belleza y seguir cada detalle de su carrera donde los halagos no se hicieron esperar para la también comediante, quien pudo reafirmarse como una de las mujeres más bellas de toda la televisión mexicana.

Por otra parte, Mariana Echeverría también aprovechó su video para anunciar que muy pronto su negocio de manicura cambiará su ubicación y adelantó que esta decisión la habría tomado por causa de algunos actos de algunas personas, pero no quiso entrar en detalles pues adelantó que contará todo el “chismecito” en otro video pues aseguró que es “digno de café y galletas”.

Mariana Echeverría es una de las celebridades más queridas dela farándula. Foto: IG: marianaecheve

Mariana Echeverría ya considera la adopción para volver a ser madre

Hace poco más de un mes, Mariana Echeverría atravesó por uno de los momentos más complicados de su vida pues sufrió un aborto espontáneo, lo cual, la dejó devastada pues uno de sus máximos anhelos en la vida es poder darle un hermanito a su hijo Lucca, ya que no quiere que crezca solo, no obstante, con el cariño de su familia ha podido superar este desafortunado episodio y en una reciente entrevista señaló que volverá a intentar quedar embarazada una vez más, pero si las cosas no salen como espera, señaló que tiene considerado adoptar.

Mariana Echeverría no quita el dedo del renglón y quiere convertirse en madre por segunda ocasión. Foto: IG: marianaecheve

“Yo soy de la idea y le dije a mi esposo que, si no podemos tener otro bebé, me gustaría adoptar, yo creo que sí adoptaría, me gustaría que mi hijo estuviera acompañado, que tuviera hermanos, yo crecí con hermanos, Oscar (Jiménez) creció con hermanos, entonces sí me gustaría. Sé que el proceso es muy complicado, pero si Dios no me manda otro hijo, yo sí adoptaría”, señaló Mariana Echeverría, quien señaló que esperará unos meses para intentar convertirse en madre de nueva cuenta.

SIGUE LEYENDO:

Muere el periodista Carlos Tijerino: ¿Quién era y en qué programas de Televisa colaboró?

En baby doll, Penélope Menchaca recuerda su paso por “12 Corazones”

Maya Nazor da cátedra de moda en TikTok con entallado outfit morado