Loreto Peralta tiene el traje de baño ideal para el próximo verano

Loreto Peralta se ha convertido en una it girl. A sus 18 años de edad ha mostrado su gusto por la moda y a través de su cuenta de Instagram da cátedra de cómo lucir cómoda, juvenil y con los mejores modelos. Tal es el caso de los looks para primavera como son los vestidos cortos. Y es que este tipo de prendas que son perfectas para la época de calor no dejan de causar furor entre las famosas.

Loreto, quien saltó a la fama siendo una niña en la película de Eugenio Derbez, "No se aceptan devoluciones", ahora ya es una adolescente y se ha convertido en todo un ícono para las de su edad. Solo basta mirar las fotografías que comparte en su cuenta de Instagram para aprender que es lo que se debe usar y como.

Loreto Peralta posando. Fuente: Instagram

Además de haber conquistado la gran pantalla, Loreto Peralta se destaca en las redes sociales en donde no para de acrecentar su cantidad de seguidores y en donde despliega su faceta de modelo e influencer. En Instagram ya supera los 3.3 millones de fieles que no se pierden ninguno de sus posteos.

En traje de baño, Loreto Peralta cautivó a sus fans

En su último posteo se la ve a Loreto Peralta, bajo la luz del sol y aprovechó el clima cálido de la primavera para lucir un coordinado armado por ella misma pero que le quedó a la perfección. La hija de Greta Jacobson y Juan Carlos Peralta, no dudó ni un segundo en colocarse bajo los rayos del atardecer para hacer brillar su rubia melena y modelar un top azul al que le sumo una falda multicolor

Loreto Peralta posando. Fuente: Instagram

Loreto Peralta presumió su belleza con un atuendo perfecto para esta temporada, el cual, lleva una falda de colores. Además, la jovencita fijó sus ojos azules en el cielo para hacer el match perfecto con el color predominante de su ropa.

