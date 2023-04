Loreto Peralta se roba todas las miradas con 2 vestidos lenceros que son tendencia en primavera

Los slip dress o vestidos lenceros son una most esta temporada de calor, pues su soltura es perfecta para disfrutar los días soleados y las altas temperaturas con comodidad y frescura, sus telas sueltas y ligeras ayudan a mantenerse libre del intenso calor de las temporadas de primavera y verano, y es que como ya sabemos cada año vienen más fuertes las altas temperaturas, por lo que son una opción ideal para gozar esta temporada con looks en tendencia. Un ejemplo de cómo portarlos no lo ha dado Loreto Peralta.

La actriz, quien saltó a la fama siendo una niña en la película de Eugenio Derbez, "No se aceptan devoluciones", ahora ya es una adolescente y a sus 18 años se ha convertido en todo un ícono de moda, basta mirar las fotografías que comparte en su cuenta de Instagram donde da cátedra de estilo y tendencia, pues sus looks siempre coinciden con lo que vemos en pasarelas, tal es el caso de estos dos vestidos lenceros perfectos para la primavera.

Los vestidos son prendas cómodas y fáciles de combinar. Foto: Instagram @loretoperalta

2 vestidos lenceros ideales para lucir radiante en primavera

En las pasarelas de casas de moda internacional vimos desfilar este tipo de prendas, se trata de diseños que recuerdan un camisón para dormir, de ahí su nombre (slip dress), estos se pusieron de moda en la década de los años 90 y se caracterizan por ser muy sueltos, cómodos y pueden llevar detalles de encaje o no, tal cual una pijama. Son diseños minimalistas que apuestan por diversos lagos, ya que los podemos ver midi o con un corte maxi.

Casas como Massimo Dutti los han posicionado como el look ideal para cenas y eventos sociales, y es que son tan versátiles que lo mismo se pueden usar en la playa o la ciudad, el truco es elegir los accesorios necesarios para resaltar la belleza natural de cada mujer. Zara también apuesta por estos diseños, por lo que los vemos en sus escaparates de este 2023 y si estás buscando uno te sugerimos apostar por el beige, que es un color atemporal en tendencia este año.

El corte midi favorece a todas las edades. Foto: Instagram @loretoperalta

Casa de moda como Givenchy, Burberry y Paco Rabanne han apostado por el slip dress en telas satinadas, con escotes en V dejando ver ligeramente el pecho y algunos más con toques de encaje que hacen resaltar este sensual diseño. Nadia Ferreira nos da un ejemplo de esta prenda con un vestido rosa bebé satinado. En su caso Loreto apostó por la tendencia de moda, pero ella con una variante de color en un tono azul metálico que también está de moda este 2023.

Dolce & Gabbana han optado por los tonos metalizados como su apuesta para esta temporada, los clásicos dorado y plateado se verán con fuerza, pero no sólo ellos, pues estas casas de moda se van más allá y veremos vestidos metalizados en todos los colores. La actriz Loreto Peralta luce un ejemplo de este color azul intenso que le aporta jovialidad a su look que ella utilizó para un día de playa.

El color marfil es un clásico para cualquier época del año. Foto: Instagram @loretoperalta

Opta por colores que no pasan de moda

Si estás buscando sumarte a esta tendencia de moda y agregar a tu clóset un vestido lencero, debes saber que la opción ideal es un color nude o marfil, pues tendrás opción de combinarlo con accesorios más llamativos y lo podrás usar tanto en eventos de día como de noche, además se pueden portar en cualquier temporada del año y podrás reusarlo más de una vez para lucirte radiante en fiestas, cenas o cocteles.

En este caso Loreto Peralta uso un slip dress en tono marfil, que bien podrías combinar para tu día a día con un blazer oversize y unos botines, aportando un toque chic a tu look para todos los días. Recuerda que la moda son tendencias que puedes adaptar a tu estilo, lo más importante es que te sientas cómoda y explores todas las posibilidades para lucir tu belleza interior y natural, pues sólo tú puedes definir tu estilo y lo que te sienta mejor.

SIGUE LEYENDO:

Loreto Peralta confirma que los vestidos lenceros son el look ideal para la playa