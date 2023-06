VIDEO | Lady Gaga sorprende al cantar con mariachi su éxito "Born This Way"

Stefani Joanne Angelina Germanotta mejor conocida como Lady Gaga es una de las famosas más exitosas a nivel internacional. Conocida por la excentricidad que ha definido su carrera artística, en la que ha usado la moda como medio para construir su personaje. Desde su inicio oficial en la música en 2007, el estilo musical de Gaga se vio influenciado por los nuevos ritmos del techno-pop y el rock electrónico, sonidos que predominan en su primer álbum de estudio junto a Interscope Records, The Fame (2008).

La cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense ha sido merecedora de 321 premios tanto musicales como histriónicos, de más de 700 nominaciones. Ha sido nominada en tres ocasiones al Oscar, obteniendo el premio BAFTA a Mejor Canción Original por “Shallow” (2019) de la película “A Star is Born” (2018). También ganó 7 Billboard Music Awards y 2 American Music Awards. En los Grammy, Lady Gaga cuenta con 11 premios y más de 10 nominaciones; mientras que en los MTV Video Music Awards consiguió 16. Como actriz también fue nominada a los Emmy y los Golden Globes, el cual ha ganado dos veces.

Lady Gaga ha obtenido 321 premios tanto musicales como histriónicos. Foto: IG @ladygaga

La intérprete de “Stupid Love” vuelve ser tendencia en redes sociales, toda vez que los internautas revivieron un video en el que Lady Gaga se echó un palomazo con la agrupación Mariachi Sol de México. El momento, captado hace ya varios años, se compartió nuevamente en TikTok para recordar cuando la diva del pop cantó con mariachi su éxito "Born This Way".

Al parecer el video fue grabado hace 12 años, cuando Lady Gaga se encontraba en un restaurante en Los Ángeles, California celebrando su cumpleaños número 25 por lo que el Mariachi Sol de México, que amenizaba el lugar, decidió tocar la canción de la intérprete de “Poker Face”. La diva del pop no dudó y se acercó a la agrupación para cantar con ellos el exitoso tema.

La diva del pop cantó con el Mariachi Sol de México. Foto: IG @ladygaga

Los internautas recordaron en TikTok aquel momento que nuevamente se hizo viral y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar al ver y escuchar a Lady Gaga interpretando un género musical completamente distinto a lo que tiene acostumbrados a sus fans, llamados “Little Monsters”.

“Ay wey hasta se me chisparon los cables, Lady Gaga con Mariachi”; “de verdad hijo yo una vez toque mariachi con Lady Gaga”; “Lady Gaga: me la estoy pasando bien raro”; “OMG, tantos años (+10) siendo Little Monster y JAMÁS había visto esto”; son algunos de los comentarios que se leen.