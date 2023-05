Detienen a fan de Lady Gaga que entraba diario a la casa de la cantante para dejarle flores

Lady Gaga es una de las celebridades más destacadas de Hollywood y la industria musical gracias a su talento e indudable belleza; sin embargo, ha vivido momentos de terror debido a la obsesión de algunos fanáticos que están dispuestos a todo para estar cerca de ella, como el hombre que fue detenido recientemente en la propiedad de la cantante mientras intentaba dejarle un ramo de flores como solía hacerlo todos los días.

De acuerdo con el portal TMZ, en días recientes el equipo de seguridad de la cantante retuvo a un sujeto cuando estaba a punto de ingresar a la propiedad en la que se encontraba en ese momento Lady Gaga, todo hasta que fue detenido por la policía de Malibú -lugar donde reside la artista- que investigó el motivo por el que se encontraba ahí y la manera en que lo habría logrado colarse al tratarse de una zona exclusiva.

Detienen a presunto acosador de Lady Gaga. Foto: IG @ladygaga

Fuentes cercanas informaron al ya mencionado medio que la policía habría tomado la decisión de no informar a Lady Gaga sobre la presencia del fanático para no generar pánico, pues el sujeto no cumplió su cometido y evitaron que tuviera contacto con la también actriz.

El sujetó fue detenido y llevado ante las autoridades, donde al ser interrogado admitió que sólo deseaba dejar un ramo de flores en la casa de Lady Gaga y que no era la primera vez que estaba en el lugar, pues en otras ocasiones ya había logrado ingresar para dejar este y otros regalos.

Acosadores de Lady Gaga

Esta no es la primera vez que la protagonista de “Nace una estrella” se enfrenta a un acosador, pues en 2010 se reveló que una joven rusa le enviaba correos electrónicos en los que le hacía saber sus sentimientos, aunque de una forma poco agradable que causó pánico en la cantante, quien de inmediato recurrió a las autoridades.

“Eres mi diosa, sueño contigo cada noche pero supongo que no estamos destinadas a estar juntas. En la Tierra no soy nada para ti. Quiero morir, pero contigo”, es uno de los mensajes que habría recibido la cantante en aquel momento y que la motivaron a incrementar su personal de seguridad de dos a seis personas.

Kim Kardashian, Catherine Zeta Jones, Steven Spielberg, Beyoncé,by Britney Spears son sólo algunas de las estrellas de Hollywood y la industria musical que han vivido momentos de terror por fanáticos y acosadores que han intentado ingresar a sus hogares en un intento desesperado por acercarse a ellos o, incluso, hacerles daño.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS | Estas famosas se rebelan contra el Photoshop: defienden su belleza natural y real

VIDEO | Filtran baile de Lady Gaga para la segunda parte de Joker

Lady Gaga: filtran primeras fotos como Harley Quinn para el Joker 2