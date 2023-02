Arrestan a otro acosado de Kim Kardashian tras violar orden de restricción

Kim Kardashian se encuentra entre las celebridades destacadas de Hollywood y más de un famoso ha caído rendido ante su belleza, pero algunos de sus fans han llevado al límite la admiración que sienten provocando temor en la socialité, quien no dudó en tomar medidas legales. Aunque esto no impidió que un presunto acosador intentara una vez más llegar a ella pese a la orden de restricción que tiene, motivo por el que fue detenido.

El pasado fin de semana la también empresaria llamó a la policía luego de que Jomoine Victor Zigler intentara acercarse a su domicilio pese a que existe una orden de restricción en su contra, señaló el portal TMZ. Elementos del Departamento del Sheriff de Los Ángeles detuvieron al hombre, de 28 años, y fue acusado de un delito menor debido a que violó la orden de alejamiento.

Detienen a otro acosador de Kim Kardashian por intentar acercarse a su casa. Foto: IG @kimkardashian

La socialité tomó esta medida legal luego de que Zigler intentara entrar a su hogar, le enviara un anillo de diamantes y la llamara “su esposa”. Además, su preocupación incrementó cuando descubrió que el sujeto tenía antecedentes penales por uso de armas y amenazas. Fue así como argumentó angustia emocional por sus hijos, familia y personal ante el acoso del que fue víctima desde diciembre pasado.

Acosadores de Kim Kardashian

Esta no es la primera vez que la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians” toma medidas legales por su seguridad y la de su familia, pues en 2021 Nicholas Constanza fue detenido por la seguridad del lujoso conjunto habitacional en el que reside la empresaria al intentar ingresar sin autorización, esto tras enviarle un anillo de diamantes y una pastilla anticonceptiva.

En aquel momento, Kim Kardashian obtuvo una orden de restricción por cinco años y el sujeto también fue detenido por romper la ley. La exesposa de Kanye West obtuvo el mismo acuerdo legal contra Andre Persaud, quien intentó ingresar a su casa en tres ocasiones tan sólo en agosto de 2022 y aseguraba tener comunicación con ella "telepáticamente".

La creadora de SKIMS recalcó ante las autoridades no conocer a Persaud y externó su temor a que se volviera violento y pudiera dañar a su familia, pues, añadió, su acosador aseguró haber estado armado durante una de las ocasiones que intentó acercarse a ella. La policía también le prohibió al hombre portar cualquier tipo de arma y debía entregar aquellas que ya tenía en su poder.

Kim Kardashian toma medidas legales contra acosadores. Foto: IG @kimkardashian

