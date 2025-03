Madre de Gail Castro comparte desgarradora despedida en redes para el influencer asesinado: "¿qué le diré a tu hijo?"

Verónica Cárdenas, madre de Gael Castro, mejor conocido en redes sociales como "Gail", se pronunció en sus cuentas oficiales tras darse a conocer el homicidio del creador de contenido. La mujer compartió una serie de fotografías en su Instagram donde lamentó el asesinato de su hijo, quien fue acribillado a balazos el pasado viernes 28 de marzo cuando salía de un restaurante ubicado en el municipio de Ensenada, en Baja California.

Un día después de los hechos, el sábado 29 de marzo, Cárdenas subió una serie de fotografías de Gail, con las que se pronunció y lamentó el homicidio del creador de contenido. En las imágenes que compartió la mujer se ve al hermano de Marcos Eduardo Castro, conocido en redes como "Markitos Toys", posando en Disneyland, en uno de los que serían sus últimos viajes familiares; el influencer aparece junto a su madre y a su hijo frente al emblemático castillo de las princesas.

En la descripción de las imágenes la madre de Gael Castro cuestionó la razón por la que su hijo fue asesinado a balazos: "me rompieron el corazón. ¿Por qué hijo mío? Siempre te recordaré", escribió Verónica Cárdenas en las publicaciones compartidas en sus redes sociales. En otro de sus mensajes, la madre del creador de contenido lamentó que su nieto, el hijo de Gail, será quien más sufrirá la ausencia del influencer, puesto que eran muy apegados.

Madre de Gaeil Castro comparte emotivo mensaje en redes

“No entiendo por qué tú, hijo. Qué le diré a tu niño”, escribió Verónica Cárdenas en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía que compartió. En la imagen se ve a Gael cargando a su hijo, quién ahora quedó huérfano de padre. Finalmente, la madre del creador de contenido se cuestionó sobre por qué fue su hijo que fallecido y no ella: "por qué tu, hijo. Por qué me dejaste. Por qué no mejor yo", sentenció la mujer en las fotografías que compartió de su hijo Gail.

Cabe mencionar que el asesinato de Gael ocurre a dos meses de que, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se distribuyeron folletos donde se señaló a los hermanos Castro Cárdenas y a sus parejas por supuestamente tener vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la información de los panfletos, los creadores de contenido aparentemente estarían, o habrían estado, lavando dinero para el grupo criminal de "Los Chapitos"; en los panfletos no solo se acusó a Markitos Toys, sino que también a sus hermanos.

Así fue el asesinato de Gael Castro

Aunque no se ha probado que los hermanos Castro estén involucrando con la delincuencia organizada, decenas de personas han comentado que tanto Gail, como Kevin y Markitos Toys, han recibido amenazas por sus supuestos vínculos con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo". El asesinato de Gail ahora ha puesto sobre la mira a la familia Castro, pues los internautas los han vuelto a relacionar al crimen organizado con el presunto homicidio ocurrido en Ensenada. Baja California.

Gael Castro se dio a conocer en redes sociales por ser el hermano de Markitos Toys, el influencer solía compartir imágenes de su vida cotidiana. Gail subía fotografías de sus viajes y los lujos en los que vivía. De igual manera, el hombre subía fotografías con su esposa y su hijo, mostrándose como un padre amoroso. Hasta ahora, las causas del crimen son desconocidas y no hay personas detenidas por estos hechos violentos.