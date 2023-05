¿Con copia a Héctor Parra? Sergio Mayer responde críticas por dejarse ver sin pantalones: “Yo no acoso a mis hijas”

Sergio Mayer desató controversia por el apoyo que ha brindado a Alexa Hoffman en el caso contra su padre, el actor Héctor Parra, quien fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores. Sin embargo, esta vez el incidente durante una entrevista en la que evidenció que estaba sin pantalones fue motivo de críticas, algo a lo que no dudó en responder confirmando que así se encuentra en su casa en todo momento, pero él no acosa a sus hijas.

Tras darse a conocer la resolución en el caso de Héctor Parra, el ex Garibaldi concedió entrevistas a Luis Magaña y Ana María Alvarado en las que pasó a segundo plano el tema de Alexa Hoffman, pues en medio de la conversación y en un intento por mover de lugar su celular lo tiró mostrando que se encontraba sin pantalones. Algunos internautas aseguraron que el cantante lo habría hecho a propósito con la intención de desviar la atención y lo compararon con el caso del actor.

En un encuentro con los medios retomado por "De primera mano", Sergio Mayer señaló que no hablaría más al respecto pero antes respondió a las críticas que ha recibido por mostrarse en ropa interior durante las entrevistas: "Me encueré durante 10 años en 'Sólo para mujeres', salí en calzoncillos … ahora falta que no pueda andar en ropa interior en mi casa, pero yo no acoso a mis hijas, ni las toco ni las molesto ni hago corrupción con ellas entonces hay una gran diferencia”.

Recibe amenazas

Sergio Mayer señaló que debido al apoyo que ha mostrado a Alexa Hoffman durante el proceso legal tanto él como su familia han recibido fuertes amenazas, incluso, su hija Antonia le propuso contratar guaruras ya que es a través de redes sociales donde ellas también reciben comentarios que les han generado temor.

“He sido víctima de ataques, de mentadas, también mis hijas, mi esposa. Antonia no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado y la han amenazado igual que a mí y me han dicho cosas de mis hijas tremendas, me dijo: ‘Papá, ¿no crees que deberíamos contratar escoltas?’, y dije ‘¿por qué?’, ‘Por todas las amenazas que nos están haciendo’ porque ahora resulta que un pederasta sentenciado ahora es la imagen de la injusticia, fíjense el mundo tan loco y tan ped*** en el que estamos viviendo”, indicó.

Sobre la hija de Héctor Parra indicó: “Con una persona que ayudes opinen lo que opinen los demás, me siento tranquilo y lo que sigan diciendo no es un tema … Me siento tranquilo de haber ayudado a la víctima (…) Alexa me parece una mujer tan admirable, tan respetable por todo lo que ha soportado de muchos. Hoy en día verla empedrada, fuerte, con decisión y convencida de lo que hizo, creo que es un ejemplo de mujer”.