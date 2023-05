Sergio Mayer denuncia fuertes amenazas tras la sentencia a Héctor “N”: “No me voy a doblar”

Sergio Mayer denunció ante la prensa que tras la sentencia condenatoria en contra de Héctor “N”, ha recibido fuertes amenazas que han comprometido la seguridad de su familia, sin embargo, el actor, cantante y activista aseguró que tiene la conciencia tranquila y que no se va a dejar doblegar pues de su parte hizo lo que pudo para poner tras las rejas a un pederasta pues así es como se dirigió al exesposo de Ginny Hoffman quien fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión tras haber sido encontrado culpable de haber cometido el delito de corrupción de menores en contra de su hija Alexa.

“He sido víctima de ataques, de mentadas, también mis hijas, mi esposa, Antonia no quería venir, porque en sus redes la han atacado, la han criticado y la han amenazado igual que a mí y me han dicho cosas de mis hijas tremendas, Antonia me dijo ‘papá, ¿no crees que deberíamos contratar escoltas?´ y dije ‘¿por qué?’, ‘Por todas las amenazas que nos están haciendo’ porque ahora resulta que un pederasta sentenciado ahora es la imagen de la injusticia, fíjense el mundo tan loco y tan pen… en el que estamos viviendo”, señaló el actor ante distintos medios de comunicación.

En otro momento de sus declaraciones, Sergio Mayer aseguró que no se dejará doblegar por estas amenazas y reiteró que se encuentra con la conciencia tranquila pues hizo lo que pudo para ayudar a Ginny Hoffman y a su hija Alexa a que obtuvieran justicia

“Aquí estoy y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país y me siento muy orgulloso de lo que hizo Alexa, de lo que generó, porque le dieron con todo y la siguen atacando, eso es no tener madre, seguimos desacreditando a la mujer, pero ya hay una sentencia y si quieren seguir creyendo esas historias, adelante, cada quien es libre de expresar y creer lo que quieran”, señaló el exlíder de Garibaldi.

Cabe mencionar que Sergio Mayer evitó tocar el tema de las amenazas que recibió Maryfer Centeno en su nombre pues la grafóloga más famosa de México evidenció una serie de mensajes en los que se le pedía cuidar lo que dijera sobre el actor, a quien en días previos había analizado durante su intervención en el mediático caso.

Para finalizar, Sergio Mayer habló de la polémica entrevista que ofreció en ropa interior y aseguró que esto ocurrió así porque estaba en su casa y que es algo completamente normal, además, señaló que lo que importaba es que no acosaba a nadie, en especial a sus hijas, haciendo alusión al caso de Héctor “N”.