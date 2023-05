Maryfer Centeno denuncia amenazas por el caso de Héctor Parra

Maryfer Centeno, perito grafóloga, denunció por medio de sus redes sociales que recibió amenazas tras un análisis que hizo en el caso de Héctor Parra, quien este jueves fue sentenciado a poco más de 10 años de cárcel. La especialista en lenguaje no verbal mostró una captura de pantalla de un mensaje intimidatorio, por lo que en los cometarios recibió apoyo por parte de varios de sus seguidores y algunos comunicadores.

La grafóloga ha sido una de las personalidades de internet que ha seguido muy de cerca el caso del actor que fue acusado por su hija Alexa Hoffman por corrupción de menores, delito por el que hoy tiene una sentencia de una década. Maryfer ha dado su opinión al respecto y de acuerdo a sus conocimientos, ha habido algunas inconsistencias por parte de la parte denunciante "que no ha sabido comunicar", pues aunque ha apuntado que no está a favor de ningún lado, Daniela Parra, hija del histrión, ha destacado por ser coherente.

Maryfer Centeno muestra las amenazas

En medio de la noticia sobre la sentencia de Héctor Parra, la grafóloga compartió en su cuenta de Twitter un mensaje que recibió debido a los comentarios que ha hecho por el caso. La colaboradora de varios programas de televisión subió la captura de pantalla que le llegó a una de las plataformas digitales, en el que le hacen saber que saben su ubicación, por lo que conocen cosas personales de su familia, como que su esposo anda en bicicleta y que también tiene perros.

Maryfer Centeno muestra amenazas Foto: Captura de pantalla

En su publicación Maryfer Centeno sólo colocó "No pasa nada. Todo bien", para mostrar las presuntas amenazas de las que es víctima. La también conductora recibió un mensaje por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que le escribió "Buena noche, ¿Sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención por mensaje directo? Estamos a sus órdenes", comentario que la experta en lenguaje no verbal sólo respondió con "Michas gracias".

En tanto, esta no es la primera vez que la grafóloga y colaboradora de Tv Notas y el programa Hoy, recibe estos mensajes intimidatorios, pues el pasado 24 de mayo, Centeno indicó que sus padres estaban muy preocupados de esta situación: “En las últimas horas, las amenazas hacia mí han incrementado. Yo no sé a que le tienen miedo que yo diga, no sé que les asusta tanto que tienen que amenazarme, boicotearme, no me cabe en la cabeza. Se me hace muy raro o muy extraño”.

“Lo que es una realidad es que no me van a callar, asustar por algo que no puedo controlar. Mi trabajo es venir y decir la verdad o lo que yo considero verdad de mi leal saber. Yo no puedo decir que comunican bien las personas que generan antipatía”, destacó Maryfer durante un video en el que estaba hablando de la marcha convocada por Daniela Parra, en la que la joven exigió justicia para su papá, ya que ella considera que presuntamente le fabricaron una carpeta.