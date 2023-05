Sergio Mayer reacciona a la sentencia de 10 años de Héctor Parra: "No cubre el daño"

Después de que el actor Héctor Parra recibiera una sentencia de 10 años de prisión, Sergio Mayer reaccionó al respecto e indicó que no hay fallo que cubra el daño moral, emocional, mental y físico que sufren víctimas como Alexa Hoffman, quien denunció a su papá. El histrión y ex diputado ofreció una entrevista en la que también contestó a las acciones que está haciendo Daniela Parra, la cual está defendiendo al artista, de 47 años.

Este viernes 26 de mayo, el programa de Venga la Alegría transmitió una entrevista con Mayer, quien desde el principio ha mostrado su apoyo a la familia de Ginny Hoffman. El también integrante de Garibaldi destacó que desconoce si sea mucho o poco la sentencia que recibió Parra, pues considera que es más grave el daño que le hizo a la víctima, que en este caso fue Alexa, que era hija del actor de programas como “Te sigo amando".

"No se si sea mucho o sea poco, yo creo que el daño moral, emocional, mental y físico que se le hace a las víctimas no cubre un año, 5 años, 100 años, yo creo que eso es una huella y una cicatriz que dejan para toda la vida, por eso yo no se si sea bueno o malo", destacó durante la conversación en el matutino de Tv Azteca.

Sergio Mayer también habla de Daniela Parra

En tanto, sobre la postura de Daniela Parra, hija de Héctor, que lo ha defendido en todo momento y recientemente está denunciando una "investigación a modo". El cantante y actor destacó que si bien hay muchas personas que son víctimas de fabricación de delitos, sin embargo, consideró que lo utilizó como una estrategia para "meter un poco de presión" a las autoridades para que el resultado fuera a su favor.

"Hay muchas víctimas de corrupción y de abuso de poder. El hecho de que hayan hecho su movimiento tiene la libertad de hacerlo, vivimos en un país libre. A mi me parece que a través de eso pensaron que podrían meter un poco de presión, pero sabían que hoy (jueves) se iba a dar sentencia", destacó Sergio Mayer, quien también volvió a mostrar su respaldo a Alexa, que tuvo el valor de denunciar y sobrellevar este proceso durante dos años.

Alexa Hoffman denunció a su papá por abuso y corrupción de menores Foto: Especial

"Hay que reconocer y empodera justamente a Alexa, por el valor que tuvo de levantar la voz y de afrontar una desacreditación, una revictimización contante de medios de comunicación y me siento contento por Alexa, por que no ganó (ella), sino todas esas víctimas que están en sus casas callados, que están sumisas y que están con miedo", finalizó el ex diputado federal por el distrito 6 de la Ciudad de México.

SIGUE LEYENDO:

"Sergio Mayer entorpeció el caso de Héctor Parra y Ginny Hoffman": Gustavo Adolfo Infante