"Sergio Mayer entorpeció el caso de Héctor Parra y Ginny Hoffman": Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante volvió a arremeter contra Sergio Mayer después de que se diera a conocer que el actor Héctor 'N' fue acusado formalmente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores en contra de su hija con Ginny Hoffman.

El conductor de espectáculos y el ex integrante de Garibaldi ha protagonizado una intensa discusión en medios debido a que el también político comenzó a involucrarse en la denuncia que pusieron Hoffman y su hija Alexa Parra. No obstante, el acusado colocó una demanda contra Mayer ante Fiscalía General de la República (FGR) por tráfico de influencias.

Desde ese momento, Gustavo Adolfo Infante ha dicho que la ex estrella de Televisión ha usado a víctimas para uso mediático, mientras que la pareja de Issabela Camil ha reprochado el trabajo periodístico del conductor y ha salido a desmentir su versión, asegurando que sólo tiene interés en apoyar las causas.

Gustavo Adolfo Infante vuelve hablar de Sergio Mayer

Tras darse a conocer que Héctor 'N' puede llegar a estar 30 años en la cárcel, el titular del programa 'De Primera Mano' indicó que Sergio Mayer entorpeció el proceso que el actor enfrenta por la denuncia de Ginny Hoffman y su hija Alexa Parra, quien acusa que su padre abusó de ella desde que era niña.

"Sergio Mayer a todas luces intentó aparecer ahí, y lo único que hizo entorpecer la labor que hace Sergio Ramírez y Olivia (Rubio), abogados de Gnny, porque tiene una imagen tan pesada, Sergio Mayer, y además sí creen que es influyente", dijo el periodista en su programa de YouTube.

Además despotricó contra el artista que trabajó varios años en Televisa al asegurar que "como cantante, no canta; como bailarín, no baila; como actor, no actúa; como productor, no produce, y como político, pues no es político, y aquí hemos demostrado de lo que es capaz Sergio Mayer y lejos de ayudar a Alexa y a Ginny, vino a entorpecer".

Retomando el proceso de Héctor 'N', el conductor aseguró que su opinión sobre el caso ha cambiado debido a que se enteró de "conductas que no son normales de un papá con una hija", sin embargo, aseguró que hay que esperar hasta la resolución de un juez, quien es el que determinará si es o no culpable el actor.

