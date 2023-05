Alejandro Fernández sigue los pasos de “Chente” y demuestra que es el más escuchado de las radios mexicanas

Más de 55 años de carrera son los que pudo presumir Vicente Fernández, uno de los máximos exponentes de la música ranchera, ahora el encargado de mantener su legado en la industria es Alejandro Fernández, su hijo y para muestra del papel que desempeña tras la muerte de su padre, anunció que está en el número uno de los cantantes más escuchados en las radios mexicanas.

Según el conteo MonitorLATINO, Alejandro Fernández conocido como “El Potrillo” conquistó a la audiencia con su tema “No es que me quiera ir”, el sencillo más reciente de su carrera y que corresponde a una pieza compuesta por Edén Muñoz, otro de los cantantes más importantes del regional mexicano en la actualidad.

En un video que fue compartido por la cuenta del sistema de monitoreo musical de América Latina se aprecia el sencillo como el más popular de México, esto también fue replicado por Fernández quien aprovechó para agradecer a la gente por todas las muestras de amor que le han otorgado a su trabajo estos días de estreno.

Otra de las cosas que recientemente se dieron a conocer fue el gran éxito de Alejandro Fernández durante su presentación en la Plaza de Toros México ante más de 50 mil personas, un recinto que llena de nostalgia su historia familiar, ya que fue en ese lugar en donde su padre se consagró como uno de los famosos más queridos por su público durante 1984 y “El Potrillo” sostuvo ese recuerdo este 2023.

En una de las participaciones, Alejandro Fernández apareció en el escenario con un traje amarillo, tal y como el intérprete de temas como “Mujeres divinas”, “El Rey” y “Un millón de primaveras lo hizo en su recordado evento en la Plaza México e incluso hubo un episodio en el que todos gritaron el nombre de Vicente Fernández.

“Te quise

Con todo lo que implicaba quererte

No me importó sanarte a ti y como siempre

Para lo último me quedé

Te quise

Aunque tristemente te diera lo mismo

Aguanté hasta que no pudo mi optimismo

Me cansé de la ilusión, pinté mi raya

Aunque me parta el alma

